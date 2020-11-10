В Башкирии владельца магазина обязали снести киоск на выделенном чиновниками участке

— Спустя некоторое время выяснилось, что под только что построенным зданием проходят инженерные коммуникации системы водоснабжения. Хотя с момента выставления земельного участка на торги и до ввода здания в эксплуатацию, сведения о наличии на указанном участке обременений, в том числе в виде водопроводных сетей, отсутствовали, рассказал Флюр Асадуллин.