В Башкирии владельца магазина обязали снести киоск на выделенном чиновниками участке

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Флюр Асадуллин намерен разобраться в ситуации, которая сложилась в Сибае. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

Известно, что один из бизнесменов получил в аренду земельный участок и построил там магазин. При этом он зарегистрировал право собственности, оформил все нужные документы, согласовал со всеми инстанциями. Однако киоск сейчас требует снести водоканал. — Спустя некоторое время выяснилось, что под только что построенным зданием проходят инженерные коммуникации системы водоснабжения. Хотя с момента выставления земельного участка на торги и до ввода здания в эксплуатацию, сведения о наличии на указанном участке обременений, в том числе в виде водопроводных сетей, отсутствовали, рассказал Флюр Асадуллин. По мнению правозащитника, предприниматели не нарушили никаких регламентов и правил. Тем не менее и убытки от сноса киоска никто не покроет. — Но вопрос пока не решен. Чтобы помочь предпринимателям, обратился с запросами в Администрацию города Сибай и в МЖКХ РБ. Будем разбираться, подытожил он.

