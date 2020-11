В Башкирии суд оправдал активиста, обвиняемого в оскорблении Владимира Путина

Накануне Верховный суд Башкирии признал невиновным активиста Альберта Рахматуллина. Его обвиняли в публикации нецензурных сообщений в адрес президента России Владимира Путина, а также главы Башкирии Радия Хабирова и спикера парламента Константина Толкачева.

Отметим, что ранее по этому же делу проходило заседание в Советском районном суде. Там активиста приговорили в выплате штрафа за мелкое хулиганство. На рассмотрении аппеляции в Верховном суде Башкирии авторы материала дела, среди которых сотрудники полиции, не смогли доказать вину Альберта Рахматуллина в публикации сообщений в соцсетях с технической точки зрения. Верховный суд отменил решение районной инстанции. Напомним, также 31 июля Рахматуллин проводил собрание по вопросам ЖКХ у памятника Ленину напротив Горсовета Уфы в формате «посиделок на скамейке». Общественник был задержан сотрудниками полиции. 6 августа суд вынес решение об аресте Альберта Рахматуллина. Суд усмотрел признаки публичного мероприятия, на которое он созывал людей через соцсети.

