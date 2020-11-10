В Башкирии суд оправдал активиста, обвиняемого в оскорблении Владимира Путина

Отметим, что ранее по этому же делу проходило заседание в Советском районном суде. Там активиста приговорили в выплате штрафа за мелкое хулиганство. На рассмотрении аппеляции в Верховном суде Башкирии авторы материала дела, среди которых сотрудники полиции, не смогли доказать вину Альберта Рахматуллина в публикации сообщений в соцсетях с технической точки зрения. Верховный суд отменил решение районной инстанции.