В Башкирии суд оправдал активиста, обвиняемого в оскорблении Владимира Путина

В Башкирии суд оправдал активиста, обвиняемого в оскорблении Владимира Путина

Вчера, 08:33ОбществоКарина МамаеваPhoto: vk.com
Накануне Верховный суд Башкирии признал невиновным активиста Альберта Рахматуллина. Его обвиняли в публикации нецензурных сообщений в адрес президента России Владимира Путина, а также главы Башкирии Радия Хабирова и спикера парламента Константина Толкачева.

Отметим, что ранее по этому же делу проходило заседание в Советском районном суде. Там активиста приговорили в выплате штрафа за мелкое хулиганство. На рассмотрении аппеляции в Верховном суде Башкирии авторы материала дела, среди которых сотрудники полиции, не смогли доказать вину Альберта Рахматуллина в публикации сообщений в соцсетях с технической точки зрения. Верховный суд отменил решение районной инстанции.

Напомним, также 31 июля Рахматуллин проводил собрание по вопросам ЖКХ у памятника Ленину напротив Горсовета Уфы в формате «посиделок на скамейке». Общественник был задержан сотрудниками полиции. 6 августа суд вынес решение об аресте Альберта Рахматуллина. Суд усмотрел признаки публичного мероприятия, на которое он созывал людей через соцсети.

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