В Башкирии снизилась численность молодёжи

В Башкирии на начало 2020 года зафиксировано снижение численности молодёжи, сообщает Башстат.

Если на протяжении нескольких десятилетий численность молодежи держалась на уровне, близком к четверти от всего населения, то к началу этого года количество составило 19,5% от общего числа населения или 788 тысяч человек. В городах республики проживает 517 тысяч молодых людей, а в сельской местности — 270 тысяч человек. При этом на каждую тысячу мужчин в возрасте от 14 до 30 лет в городе приходится 1077 женщин, в селе — 827. Башстат также предоставил данные о занятости молодежи. На рынке труда молодые люди часто оказываются в числе частично занятых, либо — безработных. Уровень безработицы среди этой возрастной группы в 2019 году достиг 6,5%.

