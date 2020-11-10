В Башкирии могут ввести штраф для тех, кто покупает алкоголь детям и подросткам

В Башкирии могут ввести штраф для тех, кто покупает алкоголь детям и подросткам

Вчера, 12:04ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Депутаты партии ЛДПР подготовили на рассмотрение законопроект, предусматривающий административное наказание за покупку алкоголя для подростков. Об этом сообщил руководитель фракции ЛДПР Вячеслав Рябов.

По словам депутата, в 2019 году увеличилось количество преступлений, совершенных детьми и подростками в состоянии алкогольного опьянения. Статистика не улучшается и в 2020 году.

На сегодняшний день закон предусматривает наказание лишь для тех людей, которые сами предлагают подросткам выпить и употребляют алкоголь вместе с ними. Однако чаще всего несовершеннолетние сами просят незнакомых людей купить для них спиртное, а те соглашаются. В случае, если законопроект вступит в силу, за такие действия взрослых можно будет привлечь к административной ответственности.

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