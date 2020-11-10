В Башкирии к замерзающей пенсионерке наведалась прокуратура после публикации Mkset

Напомним, одинокая 56-летняя женщина проживает одна в старом бараке, она имеет все документы на жилье. С ее слов, другие жильцы барака разъехались, оставив большие долги за коммунальные услуги. Сама Зарифа утверждает, что всегда исправно платила за квартиру, тепло и свет - все квитанции у нее также есть на руках.