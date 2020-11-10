В Башкирии к замерзающей пенсионерке наведалась прокуратура после публикации Mkset

Сегодня, 10 ноября, стало известно, что к 56-летней Зарифе Кулгариной, живущей в старом бараке без электричества в селе Исянгулово Зианчуринского района Башкирии, приходили сотрудники районной прокуратуры.
- Они посмотрели, в каких условиях я живу, сами убедились, что дома очень холодно, сказали, что будут разбираться, - сообщила корреспонденту Mkset Зарифа Кулгарина.
От районной администрации, которая должна была помочь решить проблему попавшей в беду женщины, к ней из представителей так никто и не заглянул.
Напомним, одинокая 56-летняя женщина проживает одна в старом бараке, она имеет все документы на жилье. С ее слов, другие жильцы барака разъехались, оставив большие долги за коммунальные услуги. Сама Зарифа утверждает, что всегда исправно платила за квартиру, тепло и свет - все квитанции у нее также есть на руках.
Однако, как считает женщина, представители ресурсоснабжающих организаций даже и не подумали вникнуть в ее ситуацию. Сначала в барак перестали подавать тепло, а теперь якобы грозятся отключить электричество.
В администрации Зианчуринского района Зарифе Кулгариной сообщили, что не могут предложить ей другое жилье.
Отчаявшаяся женщина, вынужденная спать под тремя одеялами, обратилась за помощью к журналистам. После нашей публикации проблему Зарифы активно стали обсуждать в соцсетях и СМИ. В частности, член Совета по правам человека при главе Башкирии Альмира Жукова пообещала обязательно вмешаться в ситуацию в самое ближайшее время и съездить в Зианчуринский район, если в этом возникнет необходимость.
Mkset продолжает пристально следить за ситуацией.