На сегодняшнем оперативном совещании в администрации Уфы врио мэра Радмил Муслимов рекомендовал водителям сменить шины на зимние из-за ухудшения погоды в республике.

Он отметил, что погода нестабильная, а некоторые автолюбители всё ещё не сменили летнюю резину на зимнюю. Настоятельно рекомендую это сделать, сказал Радмил Муслимов. Также он поручил дорожным службам вести мониторинг и быть готовыми к любым изменениям в погоде. Напомним, Башгидрометцентр ранее опубликовал данные о погоде на ближайшие дни. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в Башкирии ожидаются снег и гололедица.

