Стартовал предзаказ на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max

Выяснилось, какая версия телефона и в каком цвете популярнее.

В России начались предзаказы на новые модели смартфонов Apple. Вслед за стартом продаж iPhone 12 и iPhone 12 Pro крупнейшие российские ретейлеры открыли предзаказы на модели iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max, продажи которых в стране стартуют с 13 ноября. Спрос на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max сопоставим с базовыми версиями iPhone 12 — количество предзаказов за выходные в полтора раза превышает показатели прошлого года за аналогичный период времени. Об этом рассказали в пресс-службе компании МТС. Чаще всего клиенты МТС оставляли заказы на версию Max c 256 ГБ памяти в цвете «Тихоокеанский синий». Модель mini выбирали в 40% случаях — при выборе компактного смартфона россияне отдавали предпочтения новому синему цвету и 128 ГБ памяти.

