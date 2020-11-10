Стартовал предзаказ на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max

Стартовал предзаказ на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max

Вчера, 09:19ОбществоPhoto: REUTERS 2014
Выяснилось, какая версия телефона и в каком цвете популярнее.

В России начались предзаказы на новые модели смартфонов Apple. Вслед за стартом продаж iPhone 12 и iPhone 12 Pro крупнейшие российские ретейлеры открыли предзаказы на модели iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max, продажи которых в стране стартуют с 13 ноября.

Спрос на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max сопоставим с базовыми версиями iPhone 12 — количество предзаказов за выходные в полтора раза превышает показатели прошлого года за аналогичный период времени. Об этом рассказали в пресс-службе компании МТС.

Чаще всего клиенты МТС оставляли заказы на версию Max c 256 ГБ памяти в цвете «Тихоокеанский синий». Модель mini выбирали в 40% случаях — при выборе компактного смартфона россияне отдавали предпочтения новому синему цвету и 128 ГБ памяти.

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