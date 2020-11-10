Распространителей домашнего видео Дзюбы могут наказать

Отмечается, что восьмого ноября в Сеть попал интимный ролик с участием капитана сборной России и «Зенита» Артёма Дзюбы. Ведущий тренер сборной России Станислав Черчесов, в результате сложившейся ситуации, решил не вызывать футболиста на матчи сборной в ноябре. Подобный жест со стороны Станислава Саламовича вызвал у многих недопонимание.