Распространителей домашнего видео Дзюбы могут наказать

Распространителей домашнего видео Дзюбы могут наказать

Вчера, 15:08ОбществоPhoto: pixabay.com
Тех, кто распространил интимный ролик с участием футболиста сборной России Артёма Дзюбы просят привлечь к уголовной ответственности за нарушение неприкосновенности частной жизни.

Соответствующие обращения в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру направил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин.

NEWS.ru пишет, что видеозапись в одном из телеграм-каналов опубликовали без согласия футболиста.

Отмечается, что восьмого ноября в Сеть попал интимный ролик с участием капитана сборной России и «Зенита» Артёма Дзюбы. Ведущий тренер сборной России Станислав Черчесов, в результате сложившейся ситуации, решил не вызывать футболиста на матчи сборной в ноябре. Подобный жест со стороны Станислава Саламовича вызвал у многих недопонимание.

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