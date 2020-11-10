Радий Хабиров поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником

Радий Хабиров поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником

Вчера, 13:30ОбществоКарина МамаеваPhoto: Личная страница Радия Хабирова Вконтакте
Сегодня, 10 ноября, свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел. Глава республики Радий Хабиров написал по этому случаю пост в своих соцсетях.

— Даже самые самоуверенные из нас в случае опасности сразу зовут на помощь полицию. В жару и в холод эти ребята делают свою работу. Тяжелую, неблагодарную. И редко слышат доброе слово в ответ. Сегодня я хочу от души поблагодарить их за огромные усилия по охране правопорядка, написал он.

День сотрудников МВД был назначен на 10 ноября еще в 1962 году. До этого сотрудники милиции подчинялись местным советам. Далее милиция перешла в структуру НКВД, и только после войны стала подразделением Министерства внутренних дел.

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