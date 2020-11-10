Радий Хабиров поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником

— Даже самые самоуверенные из нас в случае опасности сразу зовут на помощь полицию. В жару и в холод эти ребята делают свою работу. Тяжелую, неблагодарную. И редко слышат доброе слово в ответ. Сегодня я хочу от души поблагодарить их за огромные усилия по охране правопорядка, написал он.