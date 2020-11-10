Облавы, изнасилования, убийства: ТОП-10 громких дел башкирской полиции

4 Проститутка и нигериец

Эта история началась еще в 2018 году, но попадала в картину дня в 2019-м, и в 2020-м. Тогда правоохранители задержали гражданина Нигерии Осиа Альфаеуса Эбитими по подозрению в изнасиловании 41-летней проститутки из Уфы. Инцидент обсуждался в СМИ и даже стал основой для выпуска шоу Первого канала. В итоге Айо (как сам подозреваемый просит называть себя) приговорили к двум годам и четырём месяцам колонии-поселения за самоуправство и развратные действия, но отпустили в зале суда, поскольку проведенное им в СИЗО время (год и два месяца) засчиталось в двойном размере. Потерпевшая и прокуратура попытались обжаловать приговор, но в 2020-м Верховный суд отклонил их апелляции.