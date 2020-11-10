Облавы, изнасилования, убийства: ТОП-10 громких дел башкирской полиции

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В апреле, когда в административный кодекс только внесли положения о самоизоляции в условиях пандемии коронавируса, уфимские полицейские почти тут же задержали нарушителя режима, а позже суд оштрафовал его на 15 тысяч рублей. Этот штраф стал первым во всей России, если судить по сообщениям СМИ различных уровней. Однако вскоре прокуратура обжаловала решение - выяснилось, что полиция не имела право проводить задержания, и, более того, это вообще не ставилось в задачу.
В том же месяце в Нефтекамске правоохранители задержали за нарушение режима самоизоляции двух детей 7-ми и 13-ти лет. Задержание попало на видео: пока полицейские вели мальчика и девочку, те упирались и громко, на всю улицу, ревели. Как позже пояснила пресс-служба МВД, дети были без сопровождения взрослых, чем нарушили положение о режиме повышенной готовности в связи с коронавирусом.
В середине июня в Иглино произошла страшная авария: таксист на «Рено Логан» въехал в толпу подростков. В результате ДТП погибла 15-летняя девочка. Выехавшие на место сотрудники ГИБДД установили, что водитель был пьян. Позже суд приговорил его к семи годам лишения свободы, но в октябре прокуратура потребовала ужесточить приговор.
Эта история началась еще в 2018 году, но попадала в картину дня в 2019-м, и в 2020-м. Тогда правоохранители задержали гражданина Нигерии Осиа Альфаеуса Эбитими по подозрению в изнасиловании 41-летней проститутки из Уфы. Инцидент обсуждался в СМИ и даже стал основой для выпуска шоу Первого канала. В итоге Айо (как сам подозреваемый просит называть себя) приговорили к двум годам и четырём месяцам колонии-поселения за самоуправство и развратные действия, но отпустили в зале суда, поскольку проведенное им в СИЗО время (год и два месяца) засчиталось в двойном размере. Потерпевшая и прокуратура попытались обжаловать приговор, но в 2020-м Верховный суд отклонил их апелляции.
В июле всю республику всколыхнула новость об убийстве 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова. Тело мужчины нашли в его доме, самих преступников искали два месяца. В сентябре их, наконец, поймали — оказалось, что на накопления пенсионера покусились двое бывших сотрудников ФСИН. Правоохранители опубликовали видео с их показаниями. Сейчас мужчины находятся под стражей.
Ещё одно изнасилование — на этот раз в селе Чапаево Давлекановского района. Местный 22-летний житель ворвался в дом пенсионерки через окно и надругался над старушкой. Как позже установили правоохранители, молодой человек был пьян и уже имел судимости — за угон и угрозу убийством.
В августе экоактивисты выступили против разработки шихана Куштау, разбили у въезда палаточный лагерь и не давали проехать спецтехнике. Конфликт перерос в столкновения, к делу подключились бойцы МВД и Росгвардии. В итоге ситуацию удалось урегулировать, а шихан получил статус особо охраняемой территории.
Ещё она история из 2018-го года, и снова — про изнасилование. По данным следствия, в ночь на 30 октября трое сотрудников полиции Салават Галиев, Эдуард Матвеев и Павел Яромчук изнасиловали 23-летнюю дознавательницу. Всех участников инцидента уволили из органов внутренних дел, и в декабре 2019-го суд приговорил первых двух к семи годам лишения свободы, а третьего — к шести. Однако в июне 2020 года Галиев и Матвеев добились полного оправдания, а Яромчуку срок сократили до четырёх лет. Потерпевшая и прокуратура не согласились с приговором и подали кассацию.
В сентябре полиция задержала экс-лидера признанной экстремисткой и запрещенной в России БОО «Башкорт» Фаиля Алчинова. Его сторонники сочли это местью за Куштау и вышли на пикеты, однако позже правоохранители пояснили, что сотрудники ГИБДД остановили машину Алчинова из-за тонировки. По словам полицейских, когда Алчинов не поднял стекла, чтобы произвести замеры, его задержали за неповиновение госсотрудникам. Кировский районный суд назначил Алчинову арест на 13 суток, позже адвокат общественника подал апелляцию, но Верховный суд оставил наказание в силе.
А эта история совсем недавняя. В Кармаскалах силовики задержали 36 человек, которые ехали «на разборки». С одной стороны, появилась версия о национальном конфликте между жителями посёлка и местными представителями армянской диаспоры, однако среди задержанных были уроженцы Ишимбайского, Чишминского, Абзелиловского, Баймакского, Уфимского, Белорецкого, Бурзянского, Хайбуллинского районов, а также из Сибая. С другой стороны власти говорят, что конфликт возник на бытовой почве. Так или иначе, 19 человек по решению суда были арестованы, но правоохранители, СМИ и общественность продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.