Минздрав Башкирии прокомментировал отмену поставки препарата для гемодиализа

Минздрав Башкирии прокомментировал отмену поставки препарата для гемодиализа

Вчера, 16:36ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Министерство здравоохранения Башкирии рассказало об отмене госзакупки на поиск поставщика препарата для пациентов с гемодиализом.

Напомним, ранее на сайте госзакупок был размещен аукцион на поставку лекарства «Эпоэтин альфа» на 99,9 миллиона рублей. Позже Минздрав отменил закупку, объяснив это изменением количества поставляемого товара с 15 тысяч до 14 тысяч упаковок.

В связи с необходимостью внесения изменения в объект закупки, аукцион был отменён. Будет переразмещен в ноябре 2020, рассказали в пресс-службе ведомства.

Отметим, согласно документации госзакупки, первая партия препарата должна была прийти до 20 января 2021 года, а последующие ежеквартально — с 1 по 15 число последнего месяца.

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