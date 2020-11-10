Минздрав Башкирии прокомментировал отмену поставки препарата для гемодиализа

Напомним, ранее на сайте госзакупок был размещен аукцион на поставку лекарства «Эпоэтин альфа» на 99,9 миллиона рублей. Позже Минздрав отменил закупку, объяснив это изменением количества поставляемого товара с 15 тысяч до 14 тысяч упаковок.