Минздрав Башкирии прокомментировал отмену поставки препарата для гемодиализа

Министерство здравоохранения Башкирии рассказало об отмене госзакупки на поиск поставщика препарата для пациентов с гемодиализом.

Напомним, ранее на сайте госзакупок был размещен аукцион на поставку лекарства «Эпоэтин альфа» на 99,9 миллиона рублей. Позже Минздрав отменил закупку, объяснив это изменением количества поставляемого товара с 15 тысяч до 14 тысяч упаковок. В связи с необходимостью внесения изменения в объект закупки, аукцион был отменён. Будет переразмещен в ноябре 2020, рассказали в пресс-службе ведомства. Отметим, согласно документации госзакупки, первая партия препарата должна была прийти до 20 января 2021 года, а последующие ежеквартально — с 1 по 15 число последнего месяца.

