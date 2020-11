Минтруд Башкирии: численность безработных граждан составила 121,6 тысячи человек

Министерство труда Башкирии опубликовало данные по безработице в республике. На сегодняшний день не трудоустроены 121,6 тысячи человек.

В целом Минтруд отмечает, что рынок труда постепенно оживает после изменений из-за пандемии коронавируса. При этом уровень регистрируемой безработицы с начала года увеличился на 5,4% и составил 6,4%. Треть безработных или более 39 тысяч проживает в Уфе. По республике не трудоустроены 121,6 тысячи человек. Республиканский банк вакансий предлагает около 47 тысяч мест, из которых 70% или 32,9 тысячи — по рабочим профессиям. Например, работодатели ищут 2,4 тысяч водителей с зарплатой от 10 до 85 тысяч рублей, 1,4 тысяч продавцов, предлагая до 30 тысяч рублей, и 920 инженеров с заработком от 12 до 90 тысяч рублей. Напомним, ранее Башстат опубликовал свою статистику. Согласно данным, на конце сентября в Башкирии зарегистрировано 128,7 тысячи безработных, что в семь раз больше, чем в прошлом периоде.

