Минтруд Башкирии: численность безработных граждан составила 121,6 тысячи человек

Республиканский банк вакансий предлагает около 47 тысяч мест, из которых 70% или 32,9 тысячи — по рабочим профессиям. Например, работодатели ищут 2,4 тысяч водителей с зарплатой от 10 до 85 тысяч рублей, 1,4 тысяч продавцов, предлагая до 30 тысяч рублей, и 920 инженеров с заработком от 12 до 90 тысяч рублей.