Минздрав Башкирии объяснил, как получить бесплатные препараты ковид-пациентам

На сегодняшнем брифинге министр здравоохранения Максим Забелин рассказал, как заболевшие коронавирусом будут получать бесплатные препараты.

Ковид-пациентам доставят противовирусные, антикоагулянтные, противовоспалительные лекарства, антибиотки, а также препараты, повышающие иммунитет. При этом заранее предупреждать о посещении не будут, так как заболевший должен находиться на самоизоляции дома. Лекарства будут доставлять медработники или волонтёры от медорганизаций, сказал Забелин. Федеральный центр выделил на препараты от Covid-19 151 миллион рублей. Как рассказал Максим Забелин, в данное время идёт оформление договоров на получение лекарств. Напомним, за прошедшие сутки коронавирус подтвердился ещё 105 человек. Кроме того, зарегистрирована 62-я смерть. Скончался 73-летний уфимец. Помимо коронавируса у мужчины выявили сахарный диабет второго типа, склероз, липоматоз поджелудочной железы и хронический пиелонефрит.

