Минздрав Башкирии объяснил, как получить бесплатные препараты ковид-пациентам

Ковид-пациентам доставят противовирусные, антикоагулянтные, противовоспалительные лекарства, антибиотки, а также препараты, повышающие иммунитет. При этом заранее предупреждать о посещении не будут, так как заболевший должен находиться на самоизоляции дома.