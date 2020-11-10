Хабиров напомнил муниципалитетам об уборке снега

Спасибо матушке-природе за хорошую осеннюю погоду, которая дала нам возможность завершить многие строительные работы, сказал Радий Хабиров.
Также он обратил внимание транспортного блока и глав муниципалитетов на режим очистки улиц и дорог.
Напомним, ранее Башгидрометцентр сообщил об ухудшении погоды. В ближайшие дни в республике ожидается небольшой снег и гололедица. На сегодняшнем оперативном совещании в администрации Уфы врио мэра Радмил Муслимов настоятельно рекомендовал автолюбителям «переобуться» к зиме.