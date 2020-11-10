Хабиров напомнил муниципалитетам об уборке снега

Напомним, ранее Башгидрометцентр сообщил об ухудшении погоды. В ближайшие дни в республике ожидается небольшой снег и гололедица. На сегодняшнем оперативном совещании в администрации Уфы врио мэра Радмил Муслимов настоятельно рекомендовал автолюбителям «переобуться» к зиме.