Хабиров напомнил муниципалитетам об уборке снега

Глава Башкирии Радий Хабиров разместил пост, в котором написал о приближающейся зиме.

Спасибо матушке-природе за хорошую осеннюю погоду, которая дала нам возможность завершить многие строительные работы, сказал Радий Хабиров. Также он обратил внимание транспортного блока и глав муниципалитетов на режим очистки улиц и дорог. Video: Радий Хабиров // ВКонтакте Напомним, ранее Башгидрометцентр сообщил об ухудшении погоды. В ближайшие дни в республике ожидается небольшой снег и гололедица. На сегодняшнем оперативном совещании в администрации Уфы врио мэра Радмил Муслимов настоятельно рекомендовал автолюбителям «переобуться» к зиме.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter