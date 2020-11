Компания Apple прекратила договор на сборку гаджетов с тайваньской Pegatron.

Газета “Известия” сообщает, что причиной приостановки контракта стала информация о ненормированном рабочем графике на предприятии по сборке смартфонов. В Pegatron работают студенты, от которых требуют переработок и заставляют выходить в ночные смены. Представители Apple подчеркнули, что политика компании Pegatron противоречит их принципам, поэтому они решили приостановить сотрудничество до устранения сборщиком всех выявленных нарушений.

