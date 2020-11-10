Дочь топ-менеджера УМПО, обвиненного в убийстве зама в Уфе, провела расследование

Мы ездили по этому адресу, опрашивали людей, развешивали объявления о том, располагает ли кто-нибудь информацией о Токареве. Подумали, что он мог кого-то ограбить. Позже от адвокатов мне стало известно, что Токарев сообщил в своих показаниях: он давал автомобиль своему дяде. При этом автомобиль в тот же период останавливался возле дома Яшина трижды. Сейчас вам уже известно, что именно семья Ахмаметьевых дала информацию по Яшину Токареву (его адрес, телефон и фотографию) в ноябре 2017 года, именно с этого момента Токарев начал появляться возле дома Яшина, поведала свидетельница.