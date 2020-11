Дочь топ-менеджера УМПО, обвиненного в убийстве зама в Уфе, провела расследование

Сегодня, 10 ноября, в Верховном суде Башкирии продолжились слушания по делу об убийстве заместителя коммерческого директора УМПО Юрия Яшина. Ранее заседания откладывались из-за болезни участников процесса.

И вот теперь суд допросил дочь коммерческого директора УМПО Сергея Евстафьева, обвиняемого в заказном убийстве заместителя, а также вместе с ней были вызваны для дачи показаний несколько сотрудников предприятия и соседей погибшего. Напомним, поскольку судья запретил фотосъемку во время судебного процесса, мы пригласили для иллюстрирования происходящего уфимскую художницу Наталью Якунину. «Мой любимый папа» Центральным событием сегодняшнего дня на процессе стал допрос Екатерины Евстафьевой — дочери непосредственного руководителя погибшего. Уточним: именно Сергея Евстафьева следствие считает заказчиком преступления. Photo: Наталья Якунина Mkset.ru Екатерина вышла к трибуне в зале суда и стала рассказывать о взаимоотношениях отца с Юрием Яшиным, об известных ей обстоятельствах гибели Юрия Геннадьевича, а также о том, какие важные улики ей удалось собрать в поисках доказательств невиновности Сергея Васильевича. Напомним, судебный процесс по данному делу проходит с участием присяжных заседателей. По правилам свидетели должны в своих показаниях воздерживаться от эмоциональных заявлений и характеристик участников дела, однако оставаться беспристрастными в таких обстоятельствах многим бывает сложно. Вот и в случае с Екатериной Евстафьевой трудно было не заметить, что эта хрупкая белокурая девушка с трудом сдерживает волнение. Поэтому в ответ на вопрос, кого она знает из подсудимых (помимо Сергея Евстафьева, на скамье подсудимых находятся еще четыре человека, непосредственно участвовавших в нападении на Яшина), Екатерина срывающимся голосом ответила: «Я знаю Сергея Васильевича Евстафьева, это мой любимый папа». Судья вынужден был остановить допрос и еще раз напомнить ей о правилах дачи показаний на процессе с участием присяжных. Так повторялось еще пару раз, пока девушка не взяла себя в руки. По ее словам, у Сергея Евстафьева и Юрия Яшина были товарищеские взаимоотношения. Евстафьев очень доверял Яшину, считал его своей правой рукой. Помимо работы, семьи Евстафьевых и Яшиных раньше встречались на заводских мероприятиях, юбилеях, ходили вместе на концерты, в театр, ездили кататься на лыжах, посещали танцевальную студию. Яшины приглашали Евстафьевых к себе на дачу на Павловку, привозили гостинцы из отпусков или командировок. Незадолго до своей гибели Юрий Яшин после поездки на горно-лыжный курорт в Италию привез Евстафьевым в подарок итальянские сыр, колбасу и вино. Евстафьевы тоже отвечали друзьям взаимностью. Сергей Васильевич порекомендовал дочь коллеги на работу в Москву, а зятю Юрия Геннадьевича дал хорошую характеристику при трудоустройстве в Уфе. В Уфе на суде по делу об убийстве топ-менеджера УМПО начались первые допросы Если вспомнить показания, которые давали вдова и дочери Яшина в первый день судебного процесса, по их словам, получалось, что в последние полгода жизни Юрий Геннадьевич нуждался в деньгах, очень страдал из-за этого, а также от обиды на шефа. Свидетельница Евстафьева с разрешения суда зачитала переписку между ее родителями и семьей Яшиных, душевные поздравления с праздниками, в которых не было заметно ни тени взаимной неприязни. Photo: Наталья Якунина Mkset.ru По воспоминаниям свидетельницы, 19 июля 2018 года, в канун гибели Юрия Яшина, Сергей Евстафьев вернулся из командировки и сразу поехал к жене и внучке. 20 июля ближе к вечеру он сообщил дочери, что Яшин пропал. Папа вместе с коллегами ездили к дому Яшиных после работы, а позже папа по собственной инициативе, желая помочь с поисками Юрия Геннадьевича, поехал в следком. 21 июля из интернета я узнала, что Яшина нашли. Я сразу же позвонила родителям, они были шокированы происшедшим, никто из нас не мог поверить в случившееся, рассказала Екатерина Евстафьева. Она также вспомнила, как 22 июля родители поехали поддержать жену Яшина. Убитая горем супруга Юрия Геннадьевича общалась с Ириной Евстафьевой, а Сергей Васильевич с мужчинами занялись организацией похорон. При этом он постоянно был на связи с зятем Яшина Тимуром, а также братом вдовы, которые теперь в суде описывали те события уже иначе. 24 июля, когда Сергей Евстафьев собирался поехать на отпевание Юрия Яшина, на завод приехали сотрудники полиции и задержали его. Следствие ведет семья Затем Екатерина Евстафьева рассказала, как решила заняться поисками доказательств невиновности отца. Сначала мы искали в интернете информацию про Токарева. Нашли его многочисленные страницы в соцсетях с фотографиями досуга. Позже мы попросили адвокатов сообщить нам номер телефона Токарева и попытались установить какую-либо информацию с его помощью, пояснила дочь Евстафьева. Первая же ссылка в Яндексе вела на сайт бесплатных объявлений, где за Токаревым числились объявления о продаже автомобилей, в том числе белого Subaru Impreza. С этим автомобилем Токарев расстался в конце мая 2018 года. В объявлении имелось уточнение о том, что на автомобиле установлена спутниковая сигнализация, позволявшая отследить маршруты передвижения автомобиля. Екатерина и её близкие задались целью доказать, что Токарев никогда не встречался с Сергеем Евстафьевым и рассчитывали это сделать при помощи спутниковой сигнализации. Опять же через сайт объявлений они отследили всех владельцев автомобиля, которые в разное время покупали и продавали его. Затем, через официальный сайт «Автокод» они нашли информацию обо всех номерах и датах постановки машины на учет. Обзвон экс-владельцев ничего не дал. Тогда продолжили поиск по социальным сетям, опрашивали знакомых. Таким образом, спустя некоторое время, удалось выйти на владельца похожего автомобиля, который оказался именно тем, кого искали. Photo: Наталья Якунина Mkset.ru Уфимец по имени Семен вошел в положение Евстафьевых и согласился пустить их в личный кабинет на сайте спутниковой сигнализации, чтобы посмотреть отчеты о передвижениях автомобиля, которые оказались очень информативны. Таким образом Екатерина Евстафьева смогла выяснить, что автомобиль Токарева ни разу не появлялся возле заводоуправления УМПО на улице Ферина, 2, хотя свидетель Николай Ахмаметьев и утверждал обратное. Далее, изучая маршруты поездок Токарева, Екатерина обратила внимание на неожиданный факт: начиная с ноября 2017 года, белый Subaru Impreza часто парковался возле дома, где жил Юрий Яшин. Причем машина Токарева была возле дома Яшина в то время когда его не было дома (он находился в отпуске или на работе). Оценив важность всей информации, я сняла на видео свою работу, сделала скриншоты с экрана компьютера. Я понимала, что эти данные необходимо срочно официально заверить. Мы встретились с владельцем автомобиля Семеном, я ему всё рассказала. После этого он согласился сходить к нотариусу, чтобы официально оформить доказательства. Таким образом, у нас появились доказательства того, что Токарев лгал, когда поначалу говорил, что имел замысел на преступление с мая 2018 года. Ведь он, начиная с ноября 2017 года, уже тщательно изучал место планируемого им преступления, — заявила Екатерина. Вдобавок она выяснила, что в декабре 2017 года автомобиль длительное время появлялся возле элитного дома по улице Цюрупы. Мы ездили по этому адресу, опрашивали людей, развешивали объявления о том, располагает ли кто-нибудь информацией о Токареве. Подумали, что он мог кого-то ограбить. Позже от адвокатов мне стало известно, что Токарев сообщил в своих показаниях: он давал автомобиль своему дяде. При этом автомобиль в тот же период останавливался возле дома Яшина трижды. Сейчас вам уже известно, что именно семья Ахмаметьевых дала информацию по Яшину Токареву (его адрес, телефон и фотографию) в ноябре 2017 года, именно с этого момента Токарев начал появляться возле дома Яшина, поведала свидетельница. Девушка сообщила о своей находке следователю. Вскоре после этого из личного кабинета на сайте компании-производителя сигнализации внезапно пропала информация о маршрутах передвижения автомобиля, которую нашла Екатерина. Однако снятые и задокументированные скриншоты и видео помогли сделать их вполне весомым доказательством. Страсти по заказу: защита топ-менеджера УМПО в Уфе считает его дело сфабрикованным Ей также показалось странным, что 24 ноября 2018 года с телефона её отца было удалено приложение WhatsApp, когда он находился в СИЗО. Евстафьевы узнали об этом, увидев сообщение в семейном чате переписки. В этом время телефон находился у следователя. Екатерина отправила запрос в службу поддержки WhatsApp и получила ответ, что в 3:40 аккаунт абонента был удален. «Компромат из той самой папки» и протест против СМИ Помимо Екатерины Евстафьевой, в суде также выступили несколько руководителей различных подразделений УМПО, связанных по службе с коммерческим управлением объединения. В частности, начальник отдела закупочной деятельности Артем Чистяков, рассказал, как проводились госзакупки, насколько строг был контроль за этим процессом. По его словам, повлиять на данный процесс извне было нереально. Комиссия из восьми человек хорошо контролировала ситуацию. Photo: Наталья Якунина Mkset.ru Адвокаты попросили начальника отдела снабжения Василия Боброва высказать мнение о той самой «папке с компроматом», которая была найдена в квартире Яшина через некоторое время после его гибели. Заводчанин уточнил, что может судить только о бумагах, касающихся его работы. В секретной папке их было несколько. Один эпизод, действительно, содержал ошибку — на накладной и счетах-фактурах по недосмотру оказались разные даты. После выявления этого факта два сотрудника, отвечавшие за оформление документов, получили выговоры. Более серьезного компромата из данной папки свидетели припомнить не смогли. Все выступавшие в суде представители УМПО подчеркнули, что между Сергеем Евстафьевым и Юрием Яшиным не было конфликтов и в целом на работе была благожелательная атмосфера. Брат Сергея Евстафьева Михаил, живущий в городе Октябрьском, не смог добавить новой информации, поскольку не знает никого на УМПО. Photo: Наталья Якунина Mkset.ru Три жильца дома, в котором жил с семьей Юрий Яшин, поделились воспоминаниями о нем. Одна из соседок вспомнила, как супруга Юрия Геннадьевича обнаружила в горшке с цветком, установленном на лестничной площадке, видеокамеру, направленную в сторону её квартиры. Под конец заседания, когда присяжные покинули зал, корреспондента Mkset ожидал неприятный сюрприз. Адвокат семьи Юрия Яшина передал судье ходатайство от его вдовы и одной из дочерей с просьбой запретить нашему журналисту посещение судебного процесса. Такую просьбу авторы объяснили тем, что наше издание публикует необъективную информацию и пытается таким образом повлиять на присяжных. К их просьбе присоединились представитель гособвинения Мария Карачурина, а также подсудимый Федор Токарев и его защитник. «Это фабрикация!»: защита топ-менеджера УМПО из Уфы изложила свою версию преступления Свои возражения против ходатайства высказали остальные подсудимые, а также адвокаты Айрат Хикматуллин и Иван Данилин. Но наиболее четко и лаконично выразился Сергей Евстафьев, который возмутился, что претензии о необъективности освещения процесса нашим журналистом высказывают люди, не участвующие в процессе и не владеющие информацией о происходящих в зале суда событиях (напомним, вдова и дочери Яшина попросили разрешения не участвовать в суде, сославшись на тяжкие душевные переживания). В итоге, выслушав все стороны, судья Ильгиз Ахметдинов решил отказать в ходатайстве. Следующее заседание назначено на завтра, 11 ноября, и мы будем по-прежнему следить за развитием событий.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter