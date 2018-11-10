В Башкирию высадится десант из генпрокуратуры – СМИ

По данным «Московского комсомольца» в Уфе на следующей неделе прибудет бригада из 60 ревизоров внутренней безопасности Генпрокуратуры России. Она подвергнет проверке работу тех сотрудников прокуратуры Башкирии, которые связаны с ныне арестованными и обвиняемыми в тяжком преступлении бывшим зампрокурора Башкирии Олегом Горбуновым и заместитель начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативной деятельностью Артуром Шайретдиновым.

По сведениям издания, своей работы могут лишиться не менее 10 высокопоставленных сотрудников, которые могли быть участниками коррупционных схем влияния на суды и следствие.

- По сути, в Уфе существовало прокурорское преступное сообщество, которое удалось раскрыть только потому, что в регионе сменилась власть, - делает вывод издание. - В прокуратуре РБ приостанавливали или закрывали уголовные дела, касавшиеся высокопоставленных подозреваемых, или влияли на ход расследования в пользу зажиточных обвиняемых.

В профессиональном сообществе знали о таких «услугах» и о расценках на них.

«Московский комсомолец» сообщает, что «бывший вице-мэр Уфы Александр Филиппов признался, что передавал Олегу Горбунову 10 млн рублей через депутата Вадима Рамазанова и предпринимателя Феима Мухитова».

«За эти деньги г-н Горбунов вынес постановление об отмене возбужденного уголовного дела по факту злоупотреблений муниципальными чиновниками при расселении аварийного жилья», пишет издание.