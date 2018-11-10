Туймазинский инцидент: Горожане вышли на пикет из-за переселения

Сегодня туймазинцы могли увидеть одиночный пикет, на плакатах – требования отставки главы города и района и слова: «Туймазинская администрация – не выселяйте людей за город к свалке». Такое происходит в городе не впервые, мы решили узнать у самих туймазинцев, что же происходит.

Версия 1: «Нас незаконно переселяют в негодные дома, микрорайон плох»

Житель Туймазов Артур Юнусов рассказал Медиакорсети, что не устраивало порядка 50 семей из домов на проспекте Ленина в центре Туймазов.

- Жителей домов на проспекте Ленина переселяли по федеральной программе. Из 280 семей 50 были не согласны переселяться, - говорит Артур Юнусов. – Из-за того, что там нет инфраструктуры, раньше это была промзона в 3-4 километрах от города, рядом свалка, конезавод и гусиная ферма.

- Обещали детсад построить, его нет, а про школу или больницу в том микрорайоне и говорить нечего, - продолжает туймазинец. – И дома – непригодны для проживания, строили их по удешевленной технологии, холодно, есть плесень, даже не везде свет есть. Некоторые горожане, например, из дома № 44, полтора года назад для новоселья ключи получили, но до сих пор живут в старом доме.

Артур Юнусов связывает ситуацию с тем, что кому-то выгодно освободить лакомое место в центре города для последующей застройки, и утверждает, что в старых домах на проспекте Ленина еще можно жить лет 15, если провести там ремонт.

- Непорядок в документах, которые оформляли для переселения, там почему-то говорится, что в старых домах лестницы деревянные, хотя это не так, - приводит пример мужчина.

Жительница Туймазов Залия Фаттахова добавляет, что якобы новый микрорайон «Чулпан» был построен по программе «Молодые семьи России», и ей непонятно, почему туда заселяют по другой федеральной программе - переселения из ветхого и аварийного жилья.

Версия 2: «Все нормально, тут все квартиры уже раскуплены»

Еще летом в Туймазах прошел митинг по этому же поводу. Тогда глава администрации Туймазов Эдуард Рахматуллин дал свой комментарий в ответ на обвинения в коррупции при выполнении федеральной программы по переселению.

– Законность и правильность расселения не раз проверялись прокуратурой, - ответил он. - Каких-либо нарушений не выявлено. Не было тайной, что часть расселяемых жильцов будет направлена в новый микрорайон, находящийся в черте города.

- Кстати, новая предлагаемая жилплощадь в сумме будет больше занимаемой прежде на 1500 кв м, - отметил Эдуард Рахматуллин. - По закону, не согласные могут обратиться в суд за положенной компенсацией. Из 284 расселяемых 35 собственников так и поступили, затем 10 из них отозвали иски. Сейчас (по данным на 13.06.2018 - прим.) в суде рассматриваются 25 заявлений на предоставление компенсаций.

Юрист фирмы-застройщика ООО «Строительная фирма №3» Руслан Кашафутдинов так прокомментировал ситуацию Медиакорсети:

- Дома там построены в соответствии с проектом, прошедшим государственную экспертизу и отвечающим всем требованиям. Утверждения о непригодности жилья для проживания голословны и не основаны на независимых экспертизах или специальных познаниях.

Что касается квартир по программе «Жильё для российской семьи», то ООО «СФ-3» действительно часть квартир в микрорайоне «Чулпан» реализовала по этой программе, и для этого стройфирма прошла соответствующую аккредитацию в минстрое. То есть всё здесь сделано по закону.

- Плесень могла возникнуть в какой-то из квартир по причине несоблюдения правил эксплуатации жилья, например, квартиру необходимо периодически проветривать, - добавил Руслан Кашафутдинов. – Так что это вопрос дискусионный.

Один из туймазинцев, пожелавший остаться неизвестным, сообщил Медиакорсети, что сам купил в новом микрорайне квартиру, и что это сделали сотни других горожан.

- Неужели я и все они - такие идиоты, что, не разбираясь, купили там жилье? – сказал собеседник. - Уверен, что интерес у несогласных иной: просто хотят остаться жить в центре города.

- Новое жилье в центре Туймазов стоит от 42 тыс руб за кв м., а в "Чулпане" - 34-35 тыс руб, и кстати, "Чулпан" находится в черте города, в двух километрах от основного массива, люди пешком ходят. Почему именно этим несогласным людям сейчас должны предоставлять дорогое жилье в центре? - задается вопросом туймазинец.