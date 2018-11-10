Неделя в Башкирии: Новый тренер "Уфы", асфальт, отпуск без денег, школы и коррупция

Медиакорсеть вспоминает о том, чтобы было на этой неделе, то, что вы могли не заметить, но должны знать.

В понедельник, 5 ноября, ФК «Уфа» проиграл на домашнем стадионе «Крыльям Советов» - 1:2, после чего в который раз пошли разговоры о смене главного тренера. Это случилось в среду, Дмитрий Кириченко стал новым главным тренером уфимского футбольного клуба.

Во вторник, 6 ноября, на оперативном совещании правительства глава Башкирии Радий Хабиров предложил определить дату, после которой уже будет нельзя класть асфальт. Глава Благовещенского района отрапортовал о дороге, которую должны принять до 14 ноября, но местный депутат заявил, что чиновник ввел главу региона в заблуждение.

Также на оперативном совещании всплыла история из Баймакского района, где учителей отправили в каникулы в отпуск без содержания, чтобы сэкономить деньги.

В этот же день завершился Республиканский конкурс красоты и традиций «Башкортостан гузэле», Медиакорсеть предлагает посмотреть фоторепортаж оттуда.

7 ноября стало известно, что жители деревни Азнаево Ишимбайского района пожаловались главе региона на бездорожье и нехватку воды.

Медиакорсеть в этот день рассказала об итогах проверки Нуримановского района контролерами КСП.

В пятницу, 9 ноября, в Уфе прошел Молодежный региональный форум «Молодежь против коррупции», выяснилось, что с этим злом бороться сложно, но можно.