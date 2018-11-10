«Дети с топорами» не только в Бурзяне: где в Башкирии бездорожье мешает школьникам

Два года назад, 11 ноября, одно из ведущих СМИ мира – телеканал BBC написал на своем сайте о башкирских школьниках. Да, о тех самых школьниках с топорами Бурзянского района. С тех пор прошло два года. Мы решили узнать, где в Башкирии еще дети вынуждены добираться до школы, прикладывая большие усилия.

Не с топорами, так с фонариками

За примером далеко ходить не нужно: в столице Башкортостана школьникам тоже приходится ходить в школу с опаской. Здесь, конечно, четырехногих обитателей леса не встретишь, но в мегаполисах стоит опасаться других - двуногих. Вместо топоров – перцовые баллончики.

Детишек микрорайона Глумилино спасают фонари на смартфонах – здесь на протяжении сотен метров нет фонарных столбов.

- В темное время суток идти по этому тротуару, который не мешало бы тоже отремонтировать, нужно в полной темноте. Детям в ближайшую школу приходится в зимнее время ходить и подсвечивать дорогу фонариками. Альтернативной дороги нет, - рассказала нашему корреспонденту жительница микрорайона Глумилино Айгуль Ишбулатова.

По ее словам, снег зимой с тротуаров почти не чистят даже после звонков в соответствующие службы. Жители домов не раз обращались в администрацию города с просьбой решить проблему с освещением, но каждый раз им отвечали, что такие работы не предусмотрены.

В школу на джипах

Деревню Бакеево Белорецкого района от большого мира отделяет 25 км бездорожья по чернозему. В населенном пункте проживает 70 человек. Осенне-весенние погодные невзгоды, зимние метели отрывают этих людей от всего: доехать до них непросто. Только на джипах.

Все родители деревни, у которых есть дети школьного возраста, пристроили своих чад в школу-интернат в Белорецке. А это еще 100 км. «Однако самый тяжелый участок дороги – первые 25 км», - признаются люди.

По словам главы Зигазинского сельсовета Рината Яныбаева, лишь одна третья часть бакеевской дороги остается неотремонтированной. В прошлом году построили качественный бетонный мост вместо деревянного. Теперь через реку в сторону Бакеево сможет переправиться любой большегрузный транспорт.

Ринат Яныбаев не скрывает: бывает так, что зимние бураны отрезают деревню от остальных населенных пунктов. Учитывая расстояние сельского поселения от райцентра (130 км), машины спецслужб доезжают не сразу. Иногда приходится ждать по несколько дней.

Дети два месяца пропускают уроки из-за бездорожья

С аналогичной проблемой столкнулись жители деревни Новоблаговещенск Благовещенского района. Несмотря на неоднократные публикации СМИ, на звонки и обращения в администрацию района, ситуация не меняется. Если весной, летом и осенью дорога превращается в кашу, то зимой из-за неочищенного снега автомобили вовсе не могут проехать. Пять километров, отделяющие Новоблаговещенск от большого мира, приходится проходить пешком в любую погоду: летом – по грязи, зимой – по сугробу.

Дети из Новоблаговещенска уже два месяца не посещают школу из-за бездорожья.

Как рассказал нашему корреспонденту местный житель Геннадий Филковский, глава района Фарит Фазылов приезжал в деревню и смог оценить ситуацию собственными глазами.

- Мы рассказали, что бездорожье препятствует детям ходить в школу и попросили организовать подвоз до школы деревни Трошкино. Он нам говорит, что подвоз будет организован только после строительства дороги, а это они обещают только в следующем году, - говорит Геннадий.

Нашим коллегам из «Вести-Башкортостан» удалось выяснить, что об этом думает глава администрации Благовещенского района Фарит Фазылов. Оказывается, по мнению властей района, ситуация не столь критична.

Видео Видео: Геннадий Филковский