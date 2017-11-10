В России увеличили штраф для водителей, которые не пропускают пешеходов

Теперь штраф составляет 2,5 тыс. руб.

В России вступили в силу поправки законодательства, предусматривающие увеличение штрафа для водителей автомобилей, не уступивших дорогу пешеходам и велосипедистам, сообщает ТАСС. Сумма штрафа увеличена с 1,5 тыс. руб. до 2,5 тыс. руб.

- Теперь за невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения, за исключением водителей транспортных средств, пользующимся преимуществом в движении, установлена санкция в виде административного штрафа в размере от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.