В 2018 году студентов выселят из общежитий из-за ЧМ по футболу в России

Учащимся ВУЗов России угрожает массовое выселение из общежитий в 2018 году.

Как пишет издание Dni.ru, эта мера связана с проведением чемпионата мира по футболу.

Места студентов в комнатах займут сотрудники полиции и Росгвардии, которые будут обеспечивать безопасность во время матчей.

Министерство образования и науки России, руководствуясь поручением правительства, разработало соответствующую рекомендацию для глав крупных ВУЗов Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Самары и Саранска. Необходимо будет выселить иногородних студентов из зданий общежитий до начала чемпионата мира по футболу в июне 2018 года.

В ряде учебных заведение уже меняют учебные программы и расписания экзаменов с той целью, чтобы к моменту выселения студенты решили все свои учебные вопросы.

В Российском студенческом союзе (РСС) считают такую форму решения проблемы ультимативной и ведет к социальной напряженности. Руководитель организации Василий Михайлов заявил, что принудительно выселять студентов из общежитий, в том числе, на каникулах, незаконно. Многие в это время работают или проходят практику, подчеркнул он.