В 2018 году студентов выселят из общежитий из-за ЧМ по футболу в России
Как пишет издание Dni.ru, эта мера связана с проведением чемпионата мира по футболу.
Места студентов в комнатах займут сотрудники полиции и Росгвардии, которые будут обеспечивать безопасность во время матчей.
Министерство образования и науки России, руководствуясь поручением правительства, разработало соответствующую рекомендацию для глав крупных ВУЗов Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Самары и Саранска. Необходимо будет выселить иногородних студентов из зданий общежитий до начала чемпионата мира по футболу в июне 2018 года.
В ряде учебных заведение уже меняют учебные программы и расписания экзаменов с той целью, чтобы к моменту выселения студенты решили все свои учебные вопросы.
В Российском студенческом союзе (РСС) считают такую форму решения проблемы ультимативной и ведет к социальной напряженности. Руководитель организации Василий Михайлов заявил, что принудительно выселять студентов из общежитий, в том числе, на каникулах, незаконно. Многие в это время работают или проходят практику, подчеркнул он.
Но в Минобрнауки уверяют, что права учащихся будут соблюдены. Некоторые ВУЗы поселят сотрудников правоохранительных органов на основе контракта с местными органами внутренних дел и за их счет, пояснили в ведомстве.