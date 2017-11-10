Рустэм Хамитов рассказал аграриям об успехах агропрома Башкирии

По его словам, по многим показателям в сельском хозяйстве Башкирия является одним из лидеров в Российской Федерации.

Сегодня, 10 ноября, в Уфе глава Башкирии Рустэм Хамитов вручил госнаграды работникам агропромышленного комплекса и пищевой промышленности.

Среди награжденных сегодня были механизаторы, трактористы, руководители хозяйств и предприятий, агрономы, животноводы и другие, которым были вручены ордена, знаки отличия, почетные грамоты, звания и благодарственные письма. Всего именинников сегодня набралось 40 человек.

В своем приветственном слове Рустэм Хамитов сообщил собравшимся, что у них на сегодняшний день имеется много поводов для гордости.

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По многим показателям мы являемся одними из лидеров в Российской Федерации. Среднедушевое производство мяса, молока, зерна существенно превышает российские показатели. Конечно же, мы делаем все для того, чтобы наше аграрное производство, сельскохозяйственная промышленность развивались и дальше

, - заверил глава Башкирии. - В последние годы нам удалось сделать немало.

Он рассказал о том, как в последние три-пять лет в республике значительно выросли дотации и оказывается помощь среднему предпринимателю и фермерам в аграрном секторе.

По мнению главы Башкирии, акцент производства сельскохозяйственной продукции смещается от личных подсобных хозяйств уже к профессиональным коллективам.

- Если пять лет назад в личных подсобных хозяйствах производилось почти 70 процентов агропромышленной продукции, то на сегодняшний день уже достигнут паритет – примерно 50/50, - уточнил Рустэм Хамитов и настроил слушателей на то, что надо двигаться дальше.

- Надо продолжать модернизацию, решать вопросы обеспечения села техникой, всеми новыми достижениями науки, новыми технологиями и т.д. Это бесконечный процесс, очень трудоемкий, требующий интеллектуального подхода к решению в части вопросов. Такую работу мы с вами будем продолжать, - заявил глава республики и перешел непосредственно к награждениям.

После награждения он все-таки обратился к тем, чьих успехов республика, как видно, пока не дождалась.