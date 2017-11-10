Прокуратура выявила махинации с землей в Уфе на 2,2 миллиона

Прокуратура республики выявила нарушении в оформление в собственность земельных участков в д. Карповке, Максимовке и Баланово в Уфе. В настоящее время уже возбуждено 14 уголовных дел.

Региональное управление Росреестра зарегистрировало право собственности граждан на 29 участков. Площадь участков достигала 15 соток, а стоимость 2,2 млн рублей.

Необходимые документы были оформлены от ГКУ "Национальный архив республики". Между тем учреждение не выдавало указанные выписки, в связи с чем они являются подложными.

- По данным фактам прокуратура организовала доследственные проверки, - говорится в сообщении прокуратуры республики. - В настоящее время следственными органами уже возбуждено и расследуются 14 уголовных дел по ст. 159 УК РФ (мошенничество).