Прокуратура выявила махинации с землей в Уфе на 2,2 миллиона
Сегодня, 14:27ОбществоНаталья Кузнецова
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Прокуратура республики выявила нарушении в оформление в собственность земельных участков в д. Карповке, Максимовке и Баланово в Уфе. В настоящее время уже возбуждено 14 уголовных дел.
Региональное управление Росреестра зарегистрировало право собственности граждан на 29 участков. Площадь участков достигала 15 соток, а стоимость 2,2 млн рублей.
Необходимые документы были оформлены от ГКУ "Национальный архив республики". Между тем учреждение не выдавало указанные выписки, в связи с чем они являются подложными.
- По данным фактам прокуратура организовала доследственные проверки, - говорится в сообщении прокуратуры республики. - В настоящее время следственными органами уже возбуждено и расследуются 14 уголовных дел по ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Прокуратура также потребовала изъять полученные участки у новых пользователей. Информация о выявленных нарушениях направлена в администрацию Уфы.
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