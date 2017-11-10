На создание 3D-модели Каповой пещеры выделят 8,5 миллионов рублей

Деньги найдут в бюджете республики.

Государственное бюджетное учреждение республики Башкортостан Историко-культурный музей-заповедник «Пещера Шульган-Таш» по итогам тендера 27 ноября отберет компанию, которая создаст 3D модель Каповой пещеры. Информация об этом опубликована на официальном сайте госзакупок. На эти цели будет выделено 8,5 млн руб. за счет средств бюджета республики (выделенных в форме субсидий).

В техническом задании отмечено, что целью работ является выполнение комплексного обследования и документирования пещеры «Шульган-Таш» (Каповой), наскальных рисунков в ней и части горного массива Сарыкускан, в пределах которого находится пещера.

Подрядчику предстоит обследовать горный массив Сарыкускан, привходовую часть пещеры, главную галерею, залы «Сталагмитовый», «Купольный», «Хаоса», «Ближний колодец» и т.д., а также наскальные изображения в пещере.

В состав работ входит воздушное и наземное лазерное сканирование с формированием цифровой модели, аэрофотосъемка, картографические работы, тепловизионная съемка.