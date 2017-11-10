Депутат ЛДПР предложил сократить рабочую неделю до 35 часов для некурящих

Как пишет издание Dni.ru, изменения коснутся лишь тех сотрудников организаций, которые не курят.
Эту просьбу Власов адресовал министру труда и соцзащиты России.
Сегодня экономические потери страны из-за этой вредной привычки составляют примерно 3%, обосновал свое предложение чиновник. При этом он убежден, что ситуацию можно изменить, если правильно мотивировать граждан отказаться от сигареты. Власов считает, что принятие предложенной им правки в закон будет способствовать не только росту экономики, но и улучшению здоровья граждан.
До этого Минздрав России передал правительству окончательный вариант антитабачной концепции. В соответствии с положениями документа, в стране введут экологический налог на сигареты и запретят все виды безналоговой и беспошлинной реализации табачной продукции.
Кроме этого, будет запрещено курить кальяны, вейпы и электронные сигареты в заведениях общепита. Но не только меры экономического характера содержатся в концепции. Также там есть пункты, касающиеся снижения популярности табачной продукции среди жителей России.