Депутат ЛДПР предложил сократить рабочую неделю до 35 часов для некурящих

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов выступил с инициативой сократить рабочую неделю с 40 до 35 часов.

Как пишет издание Dni.ru, изменения коснутся лишь тех сотрудников организаций, которые не курят.

Эту просьбу Власов адресовал министру труда и соцзащиты России.

Сегодня экономические потери страны из-за этой вредной привычки составляют примерно 3%, обосновал свое предложение чиновник. При этом он убежден, что ситуацию можно изменить, если правильно мотивировать граждан отказаться от сигареты. Власов считает, что принятие предложенной им правки в закон будет способствовать не только росту экономики, но и улучшению здоровья граждан.

До этого Минздрав России передал правительству окончательный вариант антитабачной концепции. В соответствии с положениями документа, в стране введут экологический налог на сигареты и запретят все виды безналоговой и беспошлинной реализации табачной продукции.