В Башкирии прокуратура признала жалобы водителя на частый ремонт машин скорой помощи

«В ходе проверки доводов Вашего обращения установлено, что водители скорой медицинской помощи привлекаются к ремонту автомобилей <…> в нарушение требований, установленных Приказом Министерства здравоохранения РФ о 20.06.2013 № 388н, а также за пределами должностных обязанностей, предусмотренных трудовыми договорами», — в частности, говорится в ответе прокурора района.
Прокурорская проверка также показала, что техническое состояние автомобилей скорой помощи «не соответствует требованиям». В адрес главного врача внесено представление об устранении е нарушений.
Напомним, водители заявили о том, что их заставляют ремонтировать служебные медицинские автомобили за свой счет, при этом материальные затраты на ремонт не возмещаются.
В жалобе водителя, опубликованной на странице главы Башкирии Радия Хабирова ВКонтакте, сообщается также, что в селе Архангельском имеются пять автомобилей скорой помощи. Двум пора менять колеса, три — нуждаются в более основательном ремонте. Общая сумма ремонта, который требуется архангельским машинам скорой помощи, составляет около 80 тысяч рублей. Однако главврач Архангельской ЦРБ сообщил, что денег таких у медучреждения нет.
В условиях пандемии, если понадобится доставить пациента в ковид-госпиталь, остальные жители района на несколько часов могут остаться без срочной медицинской помощи. Несколько водителей не выдержали такого напряженного графика работы и уволились. Оставшиеся жалуются, что во время смены не успевают даже немного отдохнуть и попить чаю.
Такое положение дел на фоне частых рапортов о вручении новых автомобилей скорой помощи, публикуемых ранее в СМИ, удивило многих пользователей соцсетей и журналистов.
Минздрав также отреагировал весьма показательно. По данным телеграм-канала Mash Batash, минздрав Рб заявил, что информация, изложенная в жалобе, не нашла подтверждения. Данные о состоянии автомобилей, приведенные в жалобах, якобы являются прошлогодними. Представители минздрава, по данным телеграмм-канала Mash Batash, предположили, что жалоба была заказана независимым профсоюзом.
Более того, по версии минздрава, фотографии принадлежат другому региону, хотя на автомобилях, запечатленных на видеокадрах, просматривался логотип именно Архангельской ЦРБ. В Минздраве также отметили, что план по выездам выполняется в данной больнице почти на 100% — 3210 вызовов из 3211.
— Примечательно, что публикация телеграм-канала Mash Batash по времени совпала с датой ответа, поступившего из прокуратуры республики. При этом их содержание существенно отличается друг от друга. Предположительно ответ минздрава готовился на основе пояснений главного врача Архангельской ЦРБ, который мог ввести в заблуждение вышестоящее руководство. Судить об этом позволяет ответ районного прокурора Алексея Роткова, сотрудники которого провели тщательную проверку на основании доводов членов нашего профсоюза и установили действительное положение вещей в больнице. С одной стороны, даже очень жаль, что потешный парад автомобилей скорой помощи, устроенный главным врачом Камилем Яппаровым, очевидно, для вышестоящего начальства, не в состоянии изменить реальность, — высказал свое мнение по поводу сложившееся ситуации координатор межрегионального независимого профсоюза «Действие» в Башкирии Антон Орлов.
Кстати, на этой же неделе сообщалось, что прокуратура республики признала нарушения трудовых прав водителей скорой помощи в городах и районах республики. В надзорном ведомстве сообщили о том, что работников станции скорой помощи в Уфе не ознакомили с графиком сменности.
Так, в Салавате было выявлено несоблюдение режима труда и отдыха водителей санитарного автотранспорта. Установлено, что шоферы там перерабатывали. В Стерлибашевском районе руководители медицинских учреждений заключали с водителями допсоглашения, предполагавшие трудовую деятельность по совместительству. Сотрудники Белорецкой межрайонной прокуратуры в ходе проверки установили, что в составе выездной бригады скорой помощи были только фельдшер и шофер.