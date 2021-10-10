В Башкирии прокуратура признала жалобы водителя на частый ремонт машин скорой помощи

— Примечательно, что публикация телеграм-канала Mash Batash по времени совпала с датой ответа, поступившего из прокуратуры республики. При этом их содержание существенно отличается друг от друга. Предположительно ответ минздрава готовился на основе пояснений главного врача Архангельской ЦРБ, который мог ввести в заблуждение вышестоящее руководство. Судить об этом позволяет ответ районного прокурора Алексея Роткова, сотрудники которого провели тщательную проверку на основании доводов членов нашего профсоюза и установили действительное положение вещей в больнице. С одной стороны, даже очень жаль, что потешный парад автомобилей скорой помощи, устроенный главным врачом Камилем Яппаровым, очевидно, для вышестоящего начальства, не в состоянии изменить реальность, — высказал свое мнение по поводу сложившееся ситуации координатор межрегионального независимого профсоюза «Действие» в Башкирии Антон Орлов.