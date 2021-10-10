Трава вне закона: в Башкирии административные штрафы снова вызвали широкий резонанс

Сергей Малофеев из Архангельского района Башкирии записал видеообращение к руководству Генеральной прокуратуры и Следственного комитета с просьбой принять меры в отношении местных чиновников, которые чересчур увлеклись штрафами, накладвая их на местных жителей даже в тех случаях, кода не имеют на это права.
По словам Сергея, на него было составлено пять протоколов за нарушение правил благоустройства прилегающей территории — конкретно шла речь о нескошенной возле дома траве, что для деревни вовсе не является редкостью. Сергей один раз оплатил штраф, а потом у него закралось сомнение в правомочности представителей местной власти. Мужчина решил обратиться с жалобой в прокуратуру, которая провела проверку и подтвердила его подозрения.
Оказалось, что выйдя в поход за штрафами, представители Кранозилимского сельского совета совершенно не учли тот факт, что перед этим им следовало внимательно изучить административный регламент осуществления муниципального контроля за соблюден ем правил благоустройства, принятый 20 июня 2019 года. Дело в том, что я этом документе сельские чиновники забыли расписать процедуру муниципального контроля, осуществляемую непосредственно в отношении физических лиц. А без нее их репрессии в отношении земляков оказались вне закона.
Прокуратура вынесла предписание об устранении нарушений, что означало, в частности, отмену принятых ранее решений о наказании сельчан и возврат им штрафов. Однако, как утверждает Сергей Малофеев, ничего подобного не произошло. Между тем по его сведениям, в 2020 году местные власти составили 93 таких незаконных протокола и еще неизвестно, сколько их было в 2019 году.
Такое положение дел и сподвигло Сергея Малофеева к тому, чтобы привлечь внимание следкома и Генпрокуратуры в произволу чиновников. Обращения были отправлены в конце сентября, пока Малрфеев никакого ответа не получил.
Очередной раз сталкиваемся с «двойными стандартами» по принципу «Своим все, чужим — по закону». Только своими тут выступают чиновники, которые предъявляют гражданам незаконные требования, а чужими — граждане, вынужденные защищаться от произвола представителей власти. При этом государство не привлекает виновных чиновников к ответу. Все правильно — ворон ворону глаз не выклюет, так прокомментировал ситуацию адвокат Рамиль Гизатуллин, оказывавший консультационную помощь Сергею Малофееву.
Напомним, что это далеко не первая подобная история, связанна с административными штрафами. Которые незаконно накладывали местные чиновники на население.
Так, в том же Архангельском районе 2,5 года назад местные власти приняли решение оштрафовать за высокую траву инвалида без обеих ног и одной руки Виктора Ананьева, который жил один. Публикации в СМИ об этом вопиющем случае вызвали широкий резонанс, после них штраф заменили предупреждением, инвалида взяли под опеку органы соцзащиты.
Еще одна резонансная история, о которой рассказывал Mkset в 2018 и 2019 году, имела место в Уфе. Тогда административная комиссия Кировского района Уф с подачи сотрудников Центра общественной безопасности (ЦОБ), даже не вникнув в ситуацию, наложила штраф в размере трех тысяч рублей на 20-летнюю девушку, которая открыла дверь, услышав звонок. Тот факт, что она не является собственником жилья и по закону не может нести ответственность за его состояние (речь шла опять же о высокой траве, небольшой куче гравия и двух железобетонных столбах, располагавшихся перед двором), не смутил ни сотрудников ЦОБ, ни членов административной комиссии, ни даже судью. И только вмешательство прокуратуры Кировского района Уфы помогло переломить ситуацию.
Досконально вникнув в ситуацию, работники прокуратуры выяснили, что сотрудники ЦОБ, оформляя штраф, помимо всего прочего, ссылались на пункт 5.2.3.13 Правил благоустройства городского округа г. Уфа Республики Башкортостан, утвержденных решением городского округа г. Уфа от 02.07.2009 № 17/7, которого в этих правилах нет вообще. Таким образом удалось добиться отмены постановления об отмене административного правонарушения.
Между тем, как стало известно, в этом году ситуация может повториться. Но теперь к высокой траве могут добавиться также срезанные ветки, которые жители частных домов выносили на улицу в надежде, что их увезут коммунальщики.
Раньше всегда забирали и увозили ветки, а теперь, видимо, решили заработать на нас еще и таким способом. В уличном комитете сообщили, что теперь за вывоз таких веток нужно платить отдельно, вместе с остальным бытовым мусором их вывозить не будут. Нужно ехать специально и писать заявление куда-то на улицу Пугачева. И никого не волнует, что сейчас период пандемии, что люди могут болеть или находиться на самоизоляции. Просто обещают всем подряд выписать штрафы. Мы посмотрела городские Правила благоустройства и ничего там про сухие ветки не нашли. В категорию крупногабаритного мусора они никак не вписываются. Мы считаем, что это настоящий произвол со стороны администрации — издеваться над людьми в такое трудное время, так говорится в коллективном обращении жителей улицы Зои Космодемьянской поступившем в редакцию Mkset.
Они также сообщили, что у них нерегулярно вывозят и бытовой мусор, под предлогом частой поломки техники. Обращения в МУП «Спецавтохозяйство города Уфы», которое отвечает за этот фронт работ, не помогают.
— В интернете постоянно отчитываются о том, что они получили новые мусоровозы, но, судя по всему, новые машину у них ездят на центральных улицах, чтобы начальству и почетным гостям было видно. А к нам посылают старые «КамАЗы», которые рассыпаются и теряют запчасти по дороге, — негодуют местные жители.
Mkset направит официальный запрос в администрацию Кировского района Уфы и продолжит следить за ситуацией.