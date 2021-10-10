Трава вне закона: в Башкирии административные штрафы снова вызвали широкий резонанс

Раньше всегда забирали и увозили ветки, а теперь, видимо, решили заработать на нас еще и таким способом. В уличном комитете сообщили, что теперь за вывоз таких веток нужно платить отдельно, вместе с остальным бытовым мусором их вывозить не будут. Нужно ехать специально и писать заявление куда-то на улицу Пугачева. И никого не волнует, что сейчас период пандемии, что люди могут болеть или находиться на самоизоляции. Просто обещают всем подряд выписать штрафы. Мы посмотрела городские Правила благоустройства и ничего там про сухие ветки не нашли. В категорию крупногабаритного мусора они никак не вписываются. Мы считаем, что это настоящий произвол со стороны администрации — издеваться над людьми в такое трудное время, так говорится в коллективном обращении жителей улицы Зои Космодемьянской поступившем в редакцию Mkset.