Ковид не спит, суд начался, самолет упал, но планы строятся. Итоги недели в Башкирии

На этом фоне немного странно воспринимаются далеко идущие планы, прозвучавшие на заседаниях правительства Башкирии. Власти Башкирии решили отпраздновать в пандемию 210-летие победы над Наполеоном, а потом рассказали, какой замечательный праздник готовится в 2024 году к 450-летию Уфы. После этого ярмарки с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, в День республики, уже никого не удивили, а, наоборот, даже успокоили - кое-что в этом мире остается постоянным, несмотря на пандемию.