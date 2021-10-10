Ковид не спит, суд начался, самолет упал, но планы строятся. Итоги недели в Башкирии

Башкирия продолжает ставить антирекорды по численности новых случаев заражения коронавирусом, их число уже перевалило за 600, и при этом ежедневно сообщается, как минимум, о трех десятках новых случаев гибели пациентов с подтвержденным ковидом.
Новые изменений в указ о режиме повышенной готовности к распространению коронавируса вводят с будущей недели ограничения при посещении общественных мест без сертификатов о вакцинации либо справки о коронавируса, перенесенном в течение полугода. В перечень таких общественных мест входят и торговые центры. Отменен салют на День Республики 11 октября. Тем временем коечный фонд в ковид-госпиталях уже занят на 92%.
Глава Башкирии призвал силовиков усилить внимание к вновь введенному масочному режиму. Радий Хабиров напомнил о новых коронавирусных ограничениях и вновь введенном масочном режиме. Также он поручил сегодня же переговорить с силовиками о соблюдении масочного режима. Помимо этого отметил, что главы районов Башкирии будут лично проверять соблюдение антиковидных требований.
В Башкирию поступит более 134 миллионов рублей на лекарства для больных COVID-19. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин. Стало известно, что Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в Башкирию поступил 134,8 миллиона рублей на предоставление бесплатных лекарств больным COVID-19. Это обрадовало.
Верховный суд Башкирии начал рассмотрение иска против Радия Хабирова из-за антиковидного указа. Информация об этом стала общедоступной, появившись в картотеке дел Верховного суда региона. Иск против главы Башкирии Радия Хабирова в суд направила группа жителей республики Башкортостан. Они пытаются оспорить недавние ограничения, связанные с введенными ограничениями по коронавирусу в регионе. Это озадачило.
На этом фоне немного странно воспринимаются далеко идущие планы, прозвучавшие на заседаниях правительства Башкирии. Власти Башкирии решили отпраздновать в пандемию 210-летие победы над Наполеоном, а потом рассказали, какой замечательный праздник готовится в 2024 году к 450-летию Уфы. После этого ярмарки с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, в День республики, уже никого не удивили, а, наоборот, даже успокоили - кое-что в этом мире остается постоянным, несмотря на пандемию.
В Башкирии в 550 школах зафиксирована коронавирусная инфекция. Всего по данным на 1 октября на дистанционное обучение переведено 676 классов в 240 школах республики. В свою очередь министр образования Башкирии Айбулат Хажин отметил, что за последние три дня, в первые с момента начала учебного, года фиксируется отрицательная динамика по заболевшим COVID-19.
И почти одновременно Минобр Башкирии объявил об окончании удаленки в 12 районах Башкирии. Информацию о уже случившемся и грядущем прекращении дистанционного обучения подтвердили официально. 12 районов уже вернули учеников в классы, оставшиеся три района начнут обучаться в привычном режиме уже 12 октября. А Роспотребнадзор попросил отправить пожилых людей в возрасте 65+ на самоизоляцию.
На минувшей неделе была обнародована стоимость подготовки Башкирии к отопительному сезону, она обошлась региону в 4,6 миллиарда рублей. об этом сообщил министр ЖКХ Башкирии Алан Марзаев и пояснил, что большая часть средств ушла на ремонт теплосетей.
Словно в ответ активисты «СтопБашРТС» создали петицию с требованием отставки министра ЖКХ. По мнению автора петиции, Алан Марзаев «некомпетентен» и «не обладает профессиональными навыками».
В Уфе суд постановил, а точнее обязал городскую мэрию существенно сократить срок расселения обитателей аварийного жилья.
Республиканский профсоюз медиков Башкирии провел опрос врачей-председателей первичных профсоюзных организаций о причинах нехватки кадров в медучреждениях Башкирии. По данным опроса основными причинами были названы избыточная отчетность, стресс и негатив от пациентов.
В конце недели стало известно продолжение истории о жалобе водителе скорой помощи из Архангельского района. В противовес чиновникам из минздрава прокуратура признала, что водители не врут. Но эта информация была опубликована уже с подачи независимого профсоюза медиков «Действие».
В Башкирии был обнаружен первый случай заражения птичьим гриппом. Опасный вирус был обнаружен в деревне Бишкурай Туймазинского района. Птичий грипп — высокозаразная вирусная болезнь птиц, которая поражает кровеносную и центральную нервные системы, помимо этого, органы дыхания, пищеварения, выделения и яйцеобразования.
На этой неделе в двух районах Башкирии, Баймакском и Кугарчинском, состоялись церемонии прощания со зверски убитыми студентками Орского медколледжа. Уроженки Башкирии учились на медсестер в Оренбургской области, в городе Орск, а жилье снимали в городе Гай. Родным убитых необходимую помощь оказали главы вышеуказанных районов, такое поручение им дал Радий Хабиров сразу после того, как о жутком убийстве стало известно.
Сегодня утром многих шокировала новость о крушении самолета с парашютистами в Татарстане. По последним данным, среди 16 погибших оказались четверо жителей Башкирии, и еще два наших земляка госпитализированы.
Есть и более жизнеутверждающие новости. В Уфе новый Бельский мост будет открыт для транспорта уже в конце октября.
Жизнь продолжается. И Mkset также продолжает следить за развитием событий.