Глава Башкирии направил соболезнования Рустаму Минниханову в связи с авиакатастрофой

Глава Башкирии направил соболезнования Рустаму Минниханову в связи с авиакатастрофой
Глава Башкирии направил соболезнования Рустаму Минниханову в связи с авиакатастрофой
Вчера, 19:03ОбществоТатьяна МайороваФото: ГУ МЧС РФ по РБ.
Радий Хабиров сообщил, что, как и все жители Башкирии, потрясен происшедшей трагедией, которая унесла, в том числе, и жизни жителей Башкирии.

- Она острой болью отозвалась в наших сердцах, - отметил Радий Хабиров в тексте соболезнования и попросил передать родным и близким погибших пожелания терпения, мужества и душевных сил.

Напомним, авиакатастрофа произошла сегодня, 10 октября, утром в шести километрах от города Мензелинска. Легкий двухмоторный самолет L-410 упал на землю. Погибли, по последним данным, 15 человек, а выжили семеро. Среди погибших оказались двое жителей Башкирии – Павел Музыченко, известный как бывший руководитель конгресс-бюро Республики Башкортостан «Офис-группа», а также Динар Давлетгареев, о котором пока мало информации.

Позднее в СМИ появилась информация, опубликованная со ссылкой на пресс-службу Казанского кремля, что в самолете могли находиться шесть жителей Башкирии, но подтверждения этой информации пока нет.

Ведется расследование обстоятельств происшедшего.

В Татарстане завтра, 11 октября, объявлен траур по погибшим.

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