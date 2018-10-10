Жители России дадут название аэропорту в Челябинске

Выбор нового названия будет проходить в несколько этапов. Ранее свои предложения выдвинули члены и эксперты Общественной палаты Челябинской области. Как варианты, предлагались: заслуженный архитектор РСФСР Евгений Александров, чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов и создатель мирного атома Игорь Курчатов.