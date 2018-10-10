Жители России дадут название аэропорту в Челябинске
Сегодня, 16:58Общество
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Жителям России предложили выбрать название для аэропорта Челябинска.
Соответствующая процедура была запущена Общественной палатой города 10 октября в рамках реализации проекта «Великие имена России», сообщила газета «Известия».
Выбор нового названия будет проходить в несколько этапов. Ранее свои предложения выдвинули члены и эксперты Общественной палаты Челябинской области. Как варианты, предлагались: заслуженный архитектор РСФСР Евгений Александров, чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов и создатель мирного атома Игорь Курчатов.
С 10 октября свои названия могут предлагать и местные жители. После этого пройдет открытое голосование и приступят к разработке дизайнерского проекта.
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