В Уфе мужчина выиграл в лотерею более одного миллиона рублей

Уфимец в начале октября выиграл в лотерею 1 284 554 рубля, сообщает организатор конкурса на сайте stoloto.ru.

Мужчина угадал счастливую комбинацию. Билет он приобрел в мобильном приложении всего за 150 рублей. Всего в лотерее «Рапидо» победили за неделю 101169 человек. Общая сумма выигрыша участников составила 52609004 рубля, сообщает «Башинформ».