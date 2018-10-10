В Башкирии глава сельсовета пойдет под суд за подлог

55-летний глава сельсовета Кигинского района республики ответит в суде за содействие в получении земельного участка на территории сельсовета. В 2016 году чиновник издал подложную выписку из похозяйственной книги о наличии у местной жительницы постоянного права пользования земельным участком площадью 1797 квадратных метров.