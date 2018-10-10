В Башкирии глава сельсовета пойдет под суд за подлог

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Чиновник выдал фальшивую выписку.
55-летний глава сельсовета Кигинского района республики ответит в суде за содействие в получении земельного участка на территории сельсовета. В 2016 году чиновник издал подложную выписку из похозяйственной книги о наличии у местной жительницы постоянного права пользования земельным участком площадью 1797 квадратных метров.
- В результате незаконных действий чиновника нарушен порядок распоряжения землями, находящимися в муниципальной собственности, и незаконно изъят земельный участок общей стоимостью более 110 тыс. рублей, что повлекло причинение имущественного ущерба бюджету муниципального района, - сообщили в пресс-службе Следкома республики.
В настоящий момент продолжается расследование уголовного дела.
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