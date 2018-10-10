Ученые рассказали о способности людей запоминать тысячи лиц

Длительный период времени на протяжении истории люди проживали в малых разрозненных социальных группах. Но в последние века образ жизни людей претерпел значительные изменения. Как утверждается в статье, из-за резкого увеличения плотности населения изменились и способности распознавать людей, с которыми мы знакомы. И которых не знаем.