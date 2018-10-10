Ученые рассказали о способности людей запоминать тысячи лиц
Сегодня, 16:57Общество
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Исследователи обнаружили, что человек в среднем способен запоминать и распознавать примерно пять тысяч лиц.
Эта информация приводится в научной статье «Сколько лиц люди знают?» (How many faces do people know?) в журнале Proceedings of the Royal Society B., написала газета «Известия».
Длительный период времени на протяжении истории люди проживали в малых разрозненных социальных группах. Но в последние века образ жизни людей претерпел значительные изменения. Как утверждается в статье, из-за резкого увеличения плотности населения изменились и способности распознавать людей, с которыми мы знакомы. И которых не знаем.
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