Стюардессы рассказали о "санузлах" в самолетах
Сегодня, 16:56Общество
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Стюардессы разных авиакомпаний предупредили об опасностях, с которыми могут столкнуться пассажиры в туалетах лайнеров.
Кроме этого, они дали совет не ходить босиком по салону самолета, написала газета «Известия».
Стюардессы также пояснили, что туалеты в лайнерах всегда крайне грязные и чистят их обычно только в конце полетов.
На полу авиалайнеров всегда много микробов и грязи, поэтому следует там ходить только в обуви. Еще сотрудники авиакомпаний рассказали истории о пассажирах, которых стошнило прямо в проходе. Также бывший бортпроводник рассказал, что однажды нашел экскременты под креслом.
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