Стюардессы рассказали о "санузлах" в самолетах

Кроме этого, они дали совет не ходить босиком по салону самолета, написала газета «Известия».

Стюардессы также пояснили, что туалеты в лайнерах всегда крайне грязные и чистят их обычно только в конце полетов.

На полу авиалайнеров всегда много микробов и грязи, поэтому следует там ходить только в обуви. Еще сотрудники авиакомпаний рассказали истории о пассажирах, которых стошнило прямо в проходе. Также бывший бортпроводник рассказал, что однажды нашел экскременты под креслом.