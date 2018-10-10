Роспотребнадзор Башкирии забраковал 500 кг «нелегального» мяса

Сотрудники ведомства проверили качество и безопасность мяса в регионе. Выяснилось, что с начала года было выявлено более 145 партий мясной продукции весом около 500 кг, которая поступала на прилавки магазинов без соответствующих на то документов.

Было также сделано более 2200 проб мяса и мясных продуктов по различным биохимическим и микробиологическим показателям. В 32 пробах нашли несоответствие по микробиологическим показателям, 17 проб не соответствовало нормативам по физико-химическим показателям. По санитарно-химическим показателям всё в пределах нормы, сообщает Башинформ.