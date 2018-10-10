На личном приеме у главы Башкирии: велоспорт, детский отдых, ремонт дорог

Накануне, 9 октября, в Уфе глава Башкирии Рустэм Хамитов провел личный прием граждан. На встречу с ним пришли пять человек.

Первой на прием зашла представительница молодежной общественной организации, чтобы поделиться опытом работы летнего детского лагеря в Ишимбайском районе. Она попросила помочь развивать данную тему дальше.

Вторым на прием зашел учёный из Уфы, который представил результаты своей работы в сфере здравоохранения. В частности, речь шла о диверсификации медицинских услуг в лечебных и санаторно-курортных учреждениях.

Жительница села Нагаево подняла вопрос о проектировании и строительстве транспортной развязки в районе посёлка Зинино под Уфой. Рустэм Хамитов обнадежил женщину сообщением о том, что выделение бюджетных средств на выполнение проекта одобрено экспертным советом по дорожному хозяйству РБ. Проектирование планируется завершить в 2019 году.

Председатель Союза велосипедистов РБ Регина Билалова и исполнительный директор организации Станислав Сырыгин обратились к главе Башкирии с инициативой провести в Башкирии форум «Велореспублика». Программа форума будет включать в себя лекции и практические обсуждения, посвящённые популяризации массового велосипедного спорта. Оно запланировано на конец 2018 года и будет главным образом адресовано главам муниципалитетов, чтобы обратить их «в велосипедную веру».