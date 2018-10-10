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На личном приеме у главы Башкирии: велоспорт, детский отдых, ремонт дорог
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На личном приеме у главы Башкирии: велоспорт, детский отдых, ремонт дорог

Сегодня, 11:58ОбществоТатьяна МайороваФото: facebook.com
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