Координатор штаба Навального Лилия Чанышева заявила о желании стать мэром Уфы

Видео опубликовано на канале регионального штаба.

- Из Уфы продолжают уезжать люди, бизнес закрывается, а сам город деградирует, я не хочу мириться с этим. Я выросла и живу здесь, — говорит Чанышева. - Здесь мой дом, здесь живут мои родные и близкие. Я мечтаю, чтобы Уфа стала комфортной для жизни любого горожанина.

Напомним, прием документов от кандидатов на пост мэра Уфы завершится 15 октября, а результаты конкурса станут известны 29 октября.

Ранее стало известно, что первым претендентом на должность главы администрации Уфы стал подполковник полиции в отставке Олег Смирнов. О нем известно, что после службы в МВД он долгое время преподавал, сейчас находится на пенсии, занимается творчеством.