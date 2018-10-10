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Координатор штаба Навального Лилия Чанышева заявила о желании стать мэром Уфы
Сюжеты:
Третий секторВыборы-2018Болеем за наших
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Координатор штаба Навального Лилия Чанышева заявила о желании стать мэром Уфы

Сегодня, 17:11ОбществоНадежда ВалитоваФото: Idelreal.org
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