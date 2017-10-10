В Уфе юнармейцев научат стрелять из АК-47

Мы уже писали о том, что на территории республики усилиями республиканских и городских властей активно распространяется военно-патриотичное движение «Юнармия», созданное по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Сегодня, 10 октября, в мэрии Уфы председатель комитета по делам молодежи при администрации Радик Юлбаев рассказал о мероприятиях, в которых примут участие новоиспеченные «юнармейцы»:

- допризывная подготовка молодежи. В рамках нее юнармейцы получают основные навыки по самообороне, стрельбе из различного оружия - пневматического, страйкбольного, лазертаг, боевого оружия АК-74 на стрельбище инженерно-саперной бригады в поселке Алкино, а также по медицинской и высотной подготовке;

- эколого-патриотическое направление связано с привлечением членов движения к деятельности по благоустройству и сохранению воинских захоронений и памятных сооружений;

- историко-просветительское. В данном направлении основной акцент делается на изучении истории Отчества, используемые формы работы – это исторические квесты, беседы, круглые столы.