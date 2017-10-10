В Уфе юнармейцев научат стрелять из АК-47

Об этом рассказал председатель комитета по делам молодежи при администрации Уфы Радик Юлбаев.
Мы уже писали о том, что на территории республики усилиями республиканских и городских властей активно распространяется военно-патриотичное движение «Юнармия», созданное по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Сегодня, 10 октября, в мэрии Уфы председатель комитета по делам молодежи при администрации Радик Юлбаев рассказал о мероприятиях, в которых примут участие новоиспеченные «юнармейцы»:
- допризывная подготовка молодежи. В рамках нее юнармейцы получают основные навыки по самообороне, стрельбе из различного оружия - пневматического, страйкбольного, лазертаг, боевого оружия АК-74 на стрельбище инженерно-саперной бригады в поселке Алкино, а также по медицинской и высотной подготовке;
- эколого-патриотическое направление связано с привлечением членов движения к деятельности по благоустройству и сохранению воинских захоронений и памятных сооружений;
- историко-просветительское. В данном направлении основной акцент делается на изучении истории Отчества, используемые формы работы – это исторические квесты, беседы, круглые столы.
Родители школьников, как стало известно Медиакорсети, разделились на два лагеря. Среди плюсов называют добавочные баллы ЕГЭ (к примеру, книжка волонтера, участника Юнармии, якобы дает прибавку баллов), дополнительные льготы при поступлении в ВУЗы. Для других же идея массового внедрения школьников в Юнармию вызывает сомнения.
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