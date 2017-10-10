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В Уфе юнармейцев научат стрелять из АК-47
Сюжеты:
Мусорная реформаСмог в СибаеБолеем за наших
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В Уфе юнармейцев научат стрелять из АК-47

10 октября 2017, 12:53Общество
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