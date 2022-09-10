В толбазинскую больницу поступило 10 новых аппаратов ЭКГ

При помощи ЭКГ-модулей врачи могут снимать кардиограмму прямо в машине скорой помощи и отправлять ее специалистам для консультации. Использование телемедицинской ЭКГ-системы позволит производить круглосуточную регистрацию и дистанционную передачу ЭКГ на кардиосервер в месте нахождения пациента, получать автоматические измерения, интерпретацию ЭКГ, а также проводить оперативную консультацию врачами-специалистами Регионального сосудистого центра.
В конечном счете это позволит исключить ошибки в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний, обеспечить своевременную медицинскую эвакуацию пациентов, выбирать правильную тактику в лечении кардиологических больных на догоспитальном этапе
По словам врачей, новые электрокардиографы очень компактные, в удобных сумках. Поэтому их смогут использовать как врачи поликлиник, так и медработники в стационарах.