В толбазинскую больницу поступило 10 новых аппаратов ЭКГ

При помощи ЭКГ-модулей врачи могут снимать кардиограмму прямо в машине скорой помощи и отправлять ее специалистам для консультации. Использование телемедицинской ЭКГ-системы позволит производить круглосуточную регистрацию и дистанционную передачу ЭКГ на кардиосервер в месте нахождения пациента, получать автоматические измерения, интерпретацию ЭКГ, а также проводить оперативную консультацию врачами-специалистами Регионального сосудистого центра.