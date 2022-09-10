В Салавате откроют новый «IT-куб» для школьников

В Салавате откроют новый «IT-куб» для школьников
В Салавате откроют новый «IT-куб» для школьников
Сегодня, 15:45ОбществоАндрей КоролевФото: 1MI
Основные планируемые направления обучения в «IT-кубе» — это программирование роботов, программирование на языках Python и Java, кибергигиена и работа с большими данными, разработка VR/AR приложений, алгоритмика и логика.

IT-образование сегодня справедливо считается одним из самых востребованных. Изучение языков программирования, написание мобильных приложений, работа с большим объемом данных, создание виртуальной реальности и многое другое будет доступно салаватским ребятам в «IT-куб», который откроется в ближайшее время на базе Башкирской Гимназии № 25. Сюда уже поступило высокотехнологическое оборудование, закуплена учебная мебель для кабинетов, заканчивается капитальный ремонт в помещениях, предназначенных для занятий.

Перепрофилирование классов производится за счет городского бюджета, также проходит ремонт восьми кабинетов, двух серверных и санузлов.

Центр цифрового образования детей «IT-куб» создается в Салавате в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Здесь будут обучатся дети от 8 до 17 лет. Обучение по основным направлениям осуществляется бесплатно.

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