Прокуратура Башкирии проводит проверку по факту пожара в ТРК «Меркурий»

Прокуратура Башкирии проводит проверку по факту пожара в ТРК «Меркурий»
Прокуратура Башкирии проводит проверку по факту пожара в ТРК «Меркурий»
Сегодня, 13:05ОбществоАндрей КоролевФото: 1MI
Пожар произошел в торговом центре Черниковки накануне вечером

Прокуратура Башкирии проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности в торговом центре, а также даст оценку действиям уполномоченных контрольно-надзорных органов, в том числе по принятию превентивных мер к недопущению возгораний, обеспечению безопасности эксплуатации объекта с массовым пребыванием людей, контролю за устранением ранее выявленных нарушений. Если будут соответствующие основания, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, пожар произошел 9 сентября около 21:30 в районе второго этажа ТРК. Через несколько часов пожар был локализован на площади 5,4 тыс. кв. м., открытое горение ликвидировано в 03:46. По предварительным данным пострадавших нет. Для координации деятельности спецслужб по ликвидации пожара на место происшествия выезжали и. о. прокурора РБ Александр Грязников и и. о. прокурора Орджоникидзевского района Уфы Динар Ишмухаметов.

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