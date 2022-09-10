Прокуратура Башкирии проводит проверку по факту пожара в ТРК «Меркурий»

Напомним, пожар произошел 9 сентября около 21:30 в районе второго этажа ТРК. Через несколько часов пожар был локализован на площади 5,4 тыс. кв. м., открытое горение ликвидировано в 03:46. По предварительным данным пострадавших нет. Для координации деятельности спецслужб по ликвидации пожара на место происшествия выезжали и. о. прокурора РБ Александр Грязников и и. о. прокурора Орджоникидзевского района Уфы Динар Ишмухаметов.