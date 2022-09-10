Предприятия Башкирии вошли в число лучших экспортеров ПФО

Предприятия Башкирии вошли в число лучших экспортеров ПФО
Предприятия Башкирии вошли в число лучших экспортеров ПФО
Сегодня, 10:40ОбществоАндрей КоролевФото: 1MI
Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии «Экспортер года» подвела итоги конкурса в Приволжском федеральном округе, организованного в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

По решению комиссии два предприятия МСП, занятых в сферах телевещания и машиностроения, а также одно крупное промышленное предприятие Башкирии вошли в число победителей окружного этапа конкурса.

— Мы оказываем всестороннюю поддержку башкирским предприятиям от консультационных мер до выделения финансовых средств. В прошлом году из бюджета республики всего на поддержку экспортной деятельности выделено 130 млн рублей, объем поддержанного экспорта составил более 3 млрд рублей, — прокомментировал премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.

В номинации «Экспортер года в сфере услуг» второе место заняло ООО «Ирида» (ГК «Уфанет»), которое занимается экспортом контента (телеканалов) и оборудования для телекома. ООО «Южно-уральский весовой завод» — крупнейший в России производитель весов, в том числе для железнодорожного и автомобильного транспорта — занял второе место в номинации «Ответственный экспортер ESG». В номинации «Ответственный экспортер ESG» в числе крупного бизнеса второе место заняло АО «Башкирская содовая компания», производящее кальцинированную, каустическую, пищевую соду и ПВХ.

Напомним, что премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности в 2021 году.

Сюжеты:
Касается каждого
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы