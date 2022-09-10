Бригада санавиации помогла ребенку из Башкирии

Бригада санавиации помогла ребенку из Башкирии
Бригада санавиации помогла ребенку из Башкирии
Сегодня, 16:46ОбществоАндрей КоролевФото: 1MI
Развитие санавиации в Башкирии реализуется благодаря федеральному проекту «Развитие первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».

6 сентября за тяжёлым пациентом в Республиканскую детскую клиническую больницу из Москвы прилетел спецборт Центра санитарной авиации ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр им. Н. И. Пирогова». Перелет был организован Минздравом РБ — пациента отправили продолжить лечение в Санкт-Петербургском государственном педуниверситете Министерства здравоохранения РФ.

— Перевод был рекомендован специалистами Федерального центра при проведении телемедицинской консультации. Ребенка подготовили к переводу анестезиологи-реаниматологи детской клинической больницы, — рассказал главврач РДКБ Рустэм Ахметшин, добавив, что все прошло успешно.

Маленького пациента доставили в Санкт-Петербургский университет для продолжения дальнейшего спецлечения.

Добавим, что в 2021 году санитарная авиация Башкирии выполнила 145 вылетов, на данный момент за неполный 2022 год уже выполнено 148 вылетов и эвакуировано 154 человека.

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