Жителям Башкирии в ближайшие дни потепления ждать не стоит

Жителям Башкирии в ближайшие дни потепления ждать не стоит
Жителям Башкирии в ближайшие дни потепления ждать не стоит
Вчера, 07:30ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Синоптики рассказали о погоде на ближайшие три.

Сегодня, 10 сентября, ожидается, что днем пройдут дожди. Температура воздуха днем поднимется до +17. Действует штормовое предупреждение, порывы ветра будут составлять 15-20 метров в секунду.

В субботу, 11 сентября, пройдут небольшие дожди. Ветер все также умеренный, а вот температура воздуха будет ниже. Так, ночью ожидается +1…+6 градусов, а днем +9…+14.

В воскресенье, 12 сентября, днем пройдут кратковременные дожди. Ветер умеренный. Температура воздуха ночью останется без изменений, а вот днем поднимется до +16 градусов.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы