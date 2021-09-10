Жители Башкирии смогут направлять жалобы на запах в воздухе чиновникам и депутатам

У жителей Башкирии появилась возможность направлять жалобы на неприятные запахи в воздухе напрямую чиновникам и депутатам. Так, на сайте Госсобрания появилась соответствующая форма.
Там же сообщается, что была создана рабочая группа, которая будет заниматься мониторингом исполнения законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха в регионе. Так, полученные данные будут использоваться для разработки рекомендаций по улучшению законодательства.
Напомним, что от жителей республики с мая этого года регулярно поступают жалобы на неприятные запахи в воздухе, также превышение ПДК вредных веществ в атмосфере фиксирует Башгидрометцентр и Минэкологии Башкирии. Ранее мы писали, что в последние дни лета в Уфе было зафиксировано превышение сероводорода на уровне 3,4 ПДК, а также 1,7 и 1,6 ПДК аммиака.