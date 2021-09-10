В уфимской психиатрической больнице было обнаружено 152 килограмма поддельного сыра

Напомним, что это не первый случай обнаружения фальсифицированной продукции в медицинских учреждениях. На этот раз поставляли масло в уфимскую клиническую больницу №13. Известно, что в пробах продукции марки «Масло сливочное. Крестьянское» было обнаружено значительное превышение концентрации тех же жирных кислот: пальмитиновая, олеиновая, линолевая. Всю партию в 100 килограммов признали фальсифицированной.