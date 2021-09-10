В Уфе многодетная мать вышла на пикет из-за иска компании ПСК-6 к детям и пенсионерам

В Уфе многодетная мать вышла на пикет из-за иска компании ПСК-6 к детям и пенсионерам
В Уфе многодетная мать вышла на пикет из-за иска компании ПСК-6 к детям и пенсионерам
Вчера, 12:31ОбществоИрина ДеревянчукФото: скриншот видео
Жители «квартала ада» продолжают выходить на улицы с плакатами из-за иска за заморозку стройки на 77 миллионов рублей.

Уфимская общественница Алла Яковлева опубликовала видеообращение троих ответчиков по иску от ПСК-6 за простой строительства. Первым опубликовано видео многодетной матери, жительницы «квартала ада», в котором она взывает к общественности. Женщина сегодня стояла с плакатом у Дома республики на улице Тукаева и у здания «Единой России» на улице Цюрупы. Её соседки-ответчицы также провели пикеты у Белого дома.

Видео:соцсети Аллы Яковлевой

На плакате у многодетной матери написано следующее – «Депутат от Единой России хочет отобрать последнее у пенсионеров и детей». В видео она поясняет, что стройку остановил лично глава Башкирии Радий Хабиров, а иск на огромную сумму поступил в адрес жильцов многострадального дома по улице Шота Руставели.

Сама Алла Яковлева дополнила пост информацией о том, что после пикетов ответчицы передали Главе Башкирии (в приемную главы - прим.ред.) копию иска и плакат с пикета. Также копию иска и обращение поступили в офис «Единой России», у которого и протестовала уфимка.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы