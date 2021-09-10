В Башкирии построят круглогодичный детский лагерь за 1,9 миллиарда рублей

В Башкирии планируют построить современный круглогодичный детский лагерь отдыха и оздоровления. В проект инвестируют 1,9 миллиарда рублей, сообщил сегодня, 10 сентября, гендиректор компании «Системные Концессии» Валерий Ерёмин на заседании инвестиционного комитета в рамках форума «Зауралье-2021».

Согласно проекту, за смену в лагере будут отдыхать 360 детей. В год его смогут посетить около пяти тысяч детей. Лагерь площадью 20 тысяч квадратных метров будет включать в себя технологический, образовательный, спортивный и медицинский кластеры. В учреждении построят два крытых спортзала, три спортплощадки, 25-метровый бассейн, центр боевых искусств, тренажерный зал и даже военно-спортивный городок. Также в лагере будут соляная пещера, банный комплекс и фитоцентр. Сейчас инвесторы вместе с правительством республики выбирают участок, где расположится лагерь. Также разработчики проекта просят оказать государственную поддержку в виде капитального гранта в 722,5 миллиона рублей. По словам министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустама Муратова, республика сможет выделить грант после составления финансовой модели.

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