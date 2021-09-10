В Башкирии педагоги будут работать с уникальными цифровыми лабораториями

По данным министерства образования и науки РБ, 207 школ к началу текущего учебного года получили комплекты учебного оборудования по физике, химии, биологии для старта работы «Точек роста».

В средней школе им. Пикунова (д. Дорогино, Уфимский район) состоялся семинар, посвященный созданию «Точек роста» по естественно-научному и технологическому направлениям. В семинаре участвовали руководители школ и образовательных центров, а также учителя из 57 районов республики. Напомним, «Точка роста» — специальные образовательные центры, создаваемые на базе школ в селах и малых городах страны. В них готовят детей по цифровому, естественно-научному, техническому и гуманитарному профилям. — Два года назад мы начали получать новое оборудование для проекта. Мы поняли, что материальное оснащение — это, конечно, хорошо, но самое главное здесь — перенимать лучшие практики и обмениваться опытом среди педагогического сообщества, — отметил первый замминистра образования и науки РБ Ильдар Мавлетбердин. — Первый региональный форум по «Точкам роста» прошел в 2019 году в Стерлитамаке, затем в 2020 году в школе села Абзаково Белорецкого района. Там мы на конкретном примере посмотрели, как можно работать с материально-технической базой. В этом году, несмотря на пандемию, выезжали в село Раевский Альшеевского района, куда пригласили технопарки, IT-кубы, директоров колледжей, чтобы «подружить» их со школами. Мы не оставляем учителей один на один с оборудованием и проектом. В дальнейшем так же централизовано будем поддерживать школы, учителей, администрации. Отметим, что в школе д. Дорогино в рамках этого события открылась «Точка роста» — Центр образования по естественно-научному и технологическому профилям. Новым оборудованием оснастили кабинеты биологии, химии, физики и робототехники. По словам директора школы Татьяны Темлянцевой, они получили уникальное цифровое оборудование, которого раньше здесь не было: датчики температуры, давления, движения и др. С их помощью школьники смогут углубиться в научный мир и понаблюдать за различными процессами. Наряду с созданием новых образовательных площадок важным остается вопрос привлечения квалифицированных кадров в школы. — В Башкортостане действуют программы поддержки молодых педагогов, в том числе работающих на селе. Это федеральная программа «Земский учитель», по которой специалист может получить один миллион рублей, а также грант руководителя региона Радия Хабирова — 690 тысяч рублей, — подчеркнула вице-спикер Госсобрания РБ Эльвира Аиткулова, посетившая новую «Точку роста», добавив, что в школе Дорогино работает один из обладателей гранта главы республики — учитель биологии Урал Ишмухаметов. Планируется, что совокупность образовательных организаций, на базе которых создаются Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», составит федеральную сеть центров. Отметим, что «Точки роста» создаются в рамках федерального проекта «Современная школа» (входит в нацпроект «Образование»). Майский указ Владимира Путина, утверждающий нацпроекты направлен на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, а также на создание условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

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